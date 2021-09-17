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Шериф после победы над Шахтером объявил о подписании хавбека сборной Нигера
19-летний футболист стал игроком молдавского клуба
Фото: ФК Шериф
"Шериф" из Тирасполя, который в среду выиграл у донецкого "Шахтера" (2:0) в своем историческом первом матче на групповом этапе Лиги чемпионов, объявил о переходе полузащитника Абдула Момуни Даранкума.
Детали контрактного соглашения с 19-летним футболистом не сообщаются.
Последним клубом полузащитника был "Union Sportive de la Gendarmerie Nationale", который представляет высшую лигу Нигера.
Несмотря на юный возраст, Момуни является полноценным игроком национальной сборной Нигера, за которую дебютировал на Кубке Африканских Наций.
Напомним, следующий матч "Шерифа" в Лиге чемпионов состоится 28 сентября. Команда Юрия Вернидуба сыграет на выезде против мадридского "Реала".
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