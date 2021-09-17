Награда за победу. Стала известна сумма премиальных Шерифу за матч с Шахтером

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" на своем поле неожиданно обыграл донецкий "Шахтер". Поединок завершился со счетом 2:0.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, "Шериф" получит от УЕФА за победу 2,8 млн. евро. Из этой суммы один миллион евро пойдет команде и тренерскому штабу.

После победы над донецким "Шахтером" подопечные Юрия Вернидуба возглавили турнирную таблицу в группе D. В параллельном матче "Реал" обыграл "Интер" (1:0).

Напомним, следующий матч "Шериф" в Лиге чемпионов сыграет на выезде с "Реалом". Поединок состоится 28 сентября и начнется в 22:00.