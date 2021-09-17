Де Дзерби: В конце концов, с Шерифом мы неплохо сыграли

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби подвел итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа" (0:2).

– У "Шахтера" владение мячом было больше 70%, но команда создала минимум моментов. Что не так и чего не хватает для обострения атак?

– Не хватает футбольной злости и мыслей о том, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает еще ответственности, мы должны брать ее, но когда молодая команда на поле, это сложно сразу сделать.

– Что вам хотелось изменить после первого тайма и что не получилось?

– Думаю, что в конце концов, мы неплохо сыграли. Мы не должны многое менять. Когда мы станем лучшей командой, то перестанем пропускать голы, как в этой игре, и будем больше забивать.

– Вас впечатлило состояние газона?

– Надо смотреть, как мы пропускали первый мяч, – было скользко.

Игрок соперника был уверен в себе, а мы потеряли мяч в центре поля из-за нехватки футбольной злости, чтобы его сохранить. Во втором голе все началось с аута, и это объясняет, как мы пропустили оба мяча.