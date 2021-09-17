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Де Дзерби: В конце концов, с Шерифом мы неплохо сыграли

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Тренер говорит, что команде есть куда расти

Де Дзерби: В конце концов, с Шерифом мы неплохо сыграли

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа" (0:2).

– У "Шахтера" владение мячом было больше 70%, но команда создала минимум моментов. Что не так и чего не хватает для обострения атак?

– Не хватает футбольной злости и мыслей о том, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает еще ответственности, мы должны брать ее, но когда молодая команда на поле, это сложно сразу сделать.

– Что вам хотелось изменить после первого тайма и что не получилось?

– Думаю, что в конце концов, мы неплохо сыграли. Мы не должны многое менять. Когда мы станем лучшей командой, то перестанем пропускать голы, как в этой игре, и будем больше забивать.

– Вас впечатлило состояние газона?

– Надо смотреть, как мы пропускали первый мяч, – было скользко.

Игрок соперника был уверен в себе, а мы потеряли мяч в центре поля из-за нехватки футбольной злости, чтобы его сохранить. Во втором голе все началось с аута, и это объясняет, как мы пропустили оба мяча.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (14)
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kapkan (Луганск)
17.09.2021 в 20:13
Де Дзерби даже не представляет себе, что ему нужно сделать с командой и каких результатов добиться, чтобы мы забыли этот позор в Тирасполе!!!!
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+2
0
avatar
Adriano Celentano (Düsseldorf)
17.09.2021 в 20:07
Не плохо сыграли? Пешком ходили. Где они взяли этого специалиста. Каштру был никакой, а этот ну просто никакущий. Гнать его надо, пока полностью не убил команду.
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+4
0
Lev Divanov (Medovemesto)
17.09.2021 в 19:54
..."Когда мы станем лучшей командой, то перестанем пропускать голы, как в этой игре, и будем больше забивать."... Почти по Витале Владимировичу...
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+1
0
urik (Кривой Рог)
17.09.2021 в 19:51
Страшно представить когда и как они сыграют плохо ....Если это было "неплохо" . Нифигасе оценочка !!!
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+4
0
Kristo (Львов)
17.09.2021 в 19:49
Он еще и с юмором). Рассмешил
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+3
0
sergei2020 (Черновцы)
17.09.2021 в 19:51
Це гашиш,а не юмор.
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+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 19:41
не понимаю я владельца Шахтера...не понимаю...и понимаю радость и довольные лица поклонников ДК.... как по мне ...он еб...нько......., а не "перспективный тренер".
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+5
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.09.2021 в 19:37
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+3
0
kravaserega (Kyiv)
17.09.2021 в 19:34
Неплохо сыграли?? Он или дурак, или слепой
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+8
0
Zonder (Днепр)
17.09.2021 в 19:23
Какой смешной "специалист"
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+8
-1
sergei2020 (Черновцы)
17.09.2021 в 19:11
Тренер наркоша!!!! ДУРДОМ!!!
Ответить
+3
-1
хмельничанин (Хмельницкий)
17.09.2021 в 19:11
Вообще прекрасно сыграли. А где эксперты ТК футбол, что-то притихли или Ахметов им речи ещё не придумал. тоже начнут говорить, что нет злости, поле плохое, судья некомпетентный, а вообще Шахтёр -это гранд европейского футбола, куда там Барселонам, МЮ,Баварии.
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+6
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.09.2021 в 19:39
По новым методичкам уже 1е место в УПЛ не нужно, с ЛЧ сейчас тоже что-то придумают.
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+4
0
magnum power (БОМЖ)
17.09.2021 в 19:05
достойно проиграли европейскому гранду.
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+7
0


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