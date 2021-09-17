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Де Дзерби: В конце концов, с Шерифом мы неплохо сыграли
Тренер говорит, что команде есть куда расти
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "
– У "Шахтера" владение мячом было больше 70%, но команда создала минимум моментов. Что не так и чего не хватает для обострения атак?
– Не хватает футбольной злости и мыслей о том, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает еще ответственности, мы должны брать ее, но когда молодая команда на поле, это сложно сразу сделать.
– Что вам хотелось изменить после первого тайма и что не получилось?
– Думаю, что в конце концов, мы неплохо сыграли. Мы не должны многое менять. Когда мы станем лучшей командой, то перестанем пропускать голы, как в этой игре, и будем больше забивать.
– Вас впечатлило состояние газона?
– Надо смотреть, как мы пропускали первый мяч, – было скользко.
Игрок соперника был уверен в себе, а мы потеряли мяч в центре поля из-за нехватки футбольной злости, чтобы его сохранить. Во втором голе все началось с аута, и это объясняет, как мы пропустили оба мяча.
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