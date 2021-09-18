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Миколенко - об игре против Бенфики: Сказал Яремчуку, что они отскочили, а он мне - то же самое в ответ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Друзья вне поля

Миколенко - об игре против Бенфики: Сказал Яремчуку, что они отскочили, а он мне - то же самое в ответ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о разговоре вместе с нападающим "Бенфики" Романом Яремчуком после матча первого тура Лиги чемпионов:

“ – Думаю, самый сложный момент был для Шапаренко. Все уже думали, что мы забили на последних секундах и победили, оставалось 20 секунд, но подняли – вне игры. Там был чистый офсайд.

Не сказал бы, что украли победу – когда-то ВАР нам поможет, сейчас не помог. Могли проиграть, могли выиграть, ничья – закономерный результат.

– Что говорил Яремчук после матча?

– Я ему сказал, что они отскочили, а он мне – то же самое в ответ", - сказал Миколенко.

Сейчас "Динамо" и "Бенфика" делят вторую и третью позиции в группе E с одним очком в активе. В следующем туре киевляне сыграют с "Баварией" в гостях, а лиссабонцы примут "Барселону" дома.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Роман Яремчук Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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dabo67
18.09.2021 в 13:56
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