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Миколенко - об игре против Бенфики: Сказал Яремчуку, что они отскочили, а он мне - то же самое в ответ
Друзья вне поля
Фото: ФК Динамо
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о разговоре вместе с нападающим "Бенфики" Романом Яремчуком после матча первого тура Лиги чемпионов:
“ – Думаю, самый сложный момент был для Шапаренко. Все уже думали, что мы забили на последних секундах и победили, оставалось 20 секунд, но подняли – вне игры. Там был чистый офсайд.
Не сказал бы, что украли победу – когда-то ВАР нам поможет, сейчас не помог. Могли проиграть, могли выиграть, ничья – закономерный результат.
– Что говорил Яремчук после матча?
– Я ему сказал, что они отскочили, а он мне – то же самое в ответ", - сказал Миколенко.
Сейчас "Динамо" и "Бенфика" делят вторую и третью позиции в группе E с одним очком в активе. В следующем туре киевляне сыграют с "Баварией" в гостях, а лиссабонцы примут "Барселону" дома.
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