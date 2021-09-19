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Куман: Мы проиграли Баварии со счетом 2:8, когда были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас у нас Бальде, Демир и Мингеса
Тренер понимает все проблемы клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий о своем будущем в каталонском клубе:
"Я ничего не знаю. Я думаю только об игре и о команде. Все остальное – не в моих руках. Я спокоен и уверен, что мы будем побеждать. Нужно, чтобы футболисты восстанавливались от травм. Но я знаю, что мы должны побеждать. Только результат имеет значение.
Я не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу.
Я реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли "Баварии" со счетом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой", – сказал Куман.
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