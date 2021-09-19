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Куман: Мы проиграли Баварии со счетом 2:8, когда были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас у нас Бальде, Демир и Мингеса

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Тренер понимает все проблемы клуба

Куман: Мы проиграли Баварии со счетом 2:8, когда были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас у нас Бальде, Демир и Мингеса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий о своем будущем в каталонском клубе:

"Я ничего не знаю. Я думаю только об игре и о команде. Все остальное – не в моих руках. Я спокоен и уверен, что мы будем побеждать. Нужно, чтобы футболисты восстанавливались от травм. Но я знаю, что мы должны побеждать. Только результат имеет значение.

Я не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу.

Я реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли "Баварии" со счетом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой", – сказал Куман.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рональд Куман Барселона Испания
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Источник:
Marca

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Комментарии (13)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
19.09.2021 в 15:33
АГОВ, де на такі новини - РОЗРИВАЮЧІ усю мессозбочену ідилію барсонутого гей-стада шепетівський сцикливий шизопсих....
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+8
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
19.09.2021 в 15:42
схоже, що шепетівський шизоолень дуріан відкинувся з рогами і копитами у зв'язку з невідворотною РЕАЛьною лоботомією із застосуванням транквілізаторного втручання в цілях анксіолітичного пригнічення шизо-обсесивного рецесивного стану довбешки шизооленя
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+8
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
19.09.2021 в 15:29
куманронік: Я РЕАЛістично дивлюся на речі. Я Трохи більше року тому ми програли "Баварії" з рахунком 2:8. (АПОГЕЙ ГРИ АНТИгероя матчу ЛеоМессіGoldenDILDO - ФЕЄРІЯ ГРИ ФІНАЛУ ЛЧ З БАВАРІЄЮ)))
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+8
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
19.09.2021 в 15:31
Тоді в складі були Мессі, Суарес і Грізманн. Тоді в складі були Мессі, Суарес і Грізманн. Зараз ми програли з молодими Бальде, Демір і Мінгесою", - сказав Куман. 2:8 = 4:16 !!! НОВЕ ПОКОЛІННЯ каталонських лузерів-мессозбоченців
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+8
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
19.09.2021 в 15:26
:)))))))))
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+8
-2
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Ардалион (землянин)
19.09.2021 в 15:19
Блъ, епать ту люсю.. И с этим вот шлемазлом в наше светлое будущее? Он спокоен и уверен, шо он будет побеждать... Сделайте Куманю укол, он бредит. Таки Кумань одел треуголку...
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0
-9
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.09.2021 в 15:24
Дро, всі запаси уколів в клініці для барсонутих пішли, щоб заспокоїти Алєня, але напевно переборщили із дозою, бо так його запакували, що вже з тиждень не чути алєнячого визгу
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+4
-3
avatar
Ардалион (землянин)
19.09.2021 в 15:09
И теперь скажите мне только, шо Кумань не "курит"...
Ответить
0
-9
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.09.2021 в 15:17
Дро, тобі видніше
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+4
-4
Algrab (Костопiль)
19.09.2021 в 15:08
Значить буде 3-9....
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0
-11
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Ардалион (землянин)
19.09.2021 в 15:14
Нет, 2-6... У него же есть Мингеса... а ещё Бальде и Демир...
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0
-9
Algrab (Костопiль)
19.09.2021 в 15:15
Та ні, треба прагнути побити " рекорди" минулих літ...
0
-11
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Ардалион (землянин)
19.09.2021 в 15:24
Этот рекорд непобиваем. Барсу уже жалеют.
0
-10


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