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"Ради такой атмосферы хочется играть в футбол". Соболь - о матче Брюгге - ПСЖ

Лига Чемпионов
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Бельгийцы неожиданно вырвали ничью с французами

"Ради такой атмосферы хочется играть в футбол". Соболь - о матче Брюгге - ПСЖ

Новина українською

Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь поделился мнением о матче против "ПСЖ" (1:1) в рамках первого тура Лиги чемпионов.

"Эмоции от матча против "ПСЖ" только положительные, потому что против такой команды получилось добыть хороший результат. Находиться на поле с такими игроками как Месси - одно удовольствие. Но я больше старался концентрироваться на своей игре и на игре команды.

Достигли результата с "ПСЖ" за счет дисциплины, самоотдачи, желания. Верили, что сможем добыть результат. Старались компактно играть в обороне и ловить "ПСЖ" на контратаках. Конечно, я был доволен тем, что удалось отдать голевую передачу, но самое главное - результат и то, как команда провела эту игру и выложилась на поле.

Сейчас в Бельгии у команды очень положительная пресса, но звезд с неба никто не хватает, все реалисты. Понимаем, что у нас очень тяжелая группа и будем двигаться от игры к игре. В городе был настоящий праздник, а атмосфера на стадионе была такой, ради которой и хочется играть в футбол", — сказал Соболь.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь ПСЖ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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yurets87 (запоріжжя)
20.09.2021 в 12:29
Зараз в Бельгії у команди дуже позитивна преса, але зірок з неба ніхто не вистачає - звичайно,на небі мало зірок,не вистачає
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