"Ради такой атмосферы хочется играть в футбол". Соболь - о матче Брюгге - ПСЖ

Защитник "Брюгге" Эдуард Соболь поделился мнением о матче против "ПСЖ" (1:1) в рамках первого тура Лиги чемпионов.

"Эмоции от матча против "ПСЖ" только положительные, потому что против такой команды получилось добыть хороший результат. Находиться на поле с такими игроками как Месси - одно удовольствие. Но я больше старался концентрироваться на своей игре и на игре команды.

Достигли результата с "ПСЖ" за счет дисциплины, самоотдачи, желания. Верили, что сможем добыть результат. Старались компактно играть в обороне и ловить "ПСЖ" на контратаках. Конечно, я был доволен тем, что удалось отдать голевую передачу, но самое главное - результат и то, как команда провела эту игру и выложилась на поле.

Сейчас в Бельгии у команды очень положительная пресса, но звезд с неба никто не хватает, все реалисты. Понимаем, что у нас очень тяжелая группа и будем двигаться от игры к игре. В городе был настоящий праздник, а атмосфера на стадионе была такой, ради которой и хочется играть в футбол", — сказал Соболь.