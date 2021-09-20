Леоненко: Игроки Шахтёра не могут понять философию Де Дзерби

Экс-игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер", который завершился поражением "горняков" со счетом 0:2.

"Игроки "Шахтёра" скорее всего не могут понять философию Де Дзерби. Стабильности нет. Требования серьезные, а времени нет.

"Шериф" отдал инициативу, они играли на контратаках", - сказал Леоненко.