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Леоненко: Игроки Шахтёра не могут понять философию Де Дзерби
Мнение эксперта о провальном матче против Шерифа
Скриншот: ТК Футбол
Экс-игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч первого тура группового этапа
"Игроки "Шахтёра" скорее всего не могут понять философию Де Дзерби. Стабильности нет. Требования серьезные, а времени нет.
"Шериф" отдал инициативу, они играли на контратаках", - сказал Леоненко.
Напомним, что во втором туре ЛЧ "Шахтер" в Киеве 28 сентября примет "Интер".
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