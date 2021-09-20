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Леоненко: Игроки Шахтёра не могут понять философию Де Дзерби

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Мнение эксперта о провальном матче против Шерифа

Леоненко: Игроки Шахтёра не могут понять философию Де Дзерби

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер", который завершился поражением "горняков" со счетом 0:2.

"Игроки "Шахтёра" скорее всего не могут понять философию Де Дзерби. Стабильности нет. Требования серьезные, а времени нет.

"Шериф" отдал инициативу, они играли на контратаках", - сказал Леоненко.

Напомним, что во втором туре ЛЧ "Шахтер" в Киеве 28 сентября примет "Интер".

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
20.09.2021 в 23:05
ну срна понимает , пусть он играет ) .
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хмельничанин (Хмельницкий)
20.09.2021 в 22:50
А там оказывается есть какая-то философия игры.
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