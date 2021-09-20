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УЕФА обязали отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги в течении 5 дней

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Суперлига 2?

УЕФА обязали отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги в течении 5 дней

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов, основавших Суперлигу Европы, сообщает Marca. На выполнение обязательства организации отведено 5 дней.

Решение председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары должно быть исполнено в течение пяти дней.

УЕФА должен опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если организация не предпримет необходимые шаги, президент Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности.

Судья занимает позицию, согласно которой "действия УЕФА не соответствуют законам" и "ставят под угрозу принцип свободной конкуренции".

При этом отмечается, что в октябре Мануэль Руис де Лара покинет свою должность.

Напомним, что ранее УЕФА уже был обязан Мадридским судом отменить санкции, но без срока выполнения обязательства.

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В статье: УЕФА Суперлига Александер Чеферин
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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rivnenskyi (Рівне)
20.09.2021 в 21:08
А чому Павелко не подав в печерський суд на УЄФА, коли нам технар вліпили? От дурень!
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+4
0
MAX85 (Олександрія)
20.09.2021 в 21:16
Ответить
+2
0


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