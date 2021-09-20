УЕФА обязали отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги в течении 5 дней

Испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов, основавших Суперлигу Европы, сообщает Marca. На выполнение обязательства организации отведено 5 дней.

Решение председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары должно быть исполнено в течение пяти дней.

УЕФА должен опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если организация не предпримет необходимые шаги, президент Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности.

Судья занимает позицию, согласно которой "действия УЕФА не соответствуют законам" и "ставят под угрозу принцип свободной конкуренции".

При этом отмечается, что в октябре Мануэль Руис де Лара покинет свою должность.

Напомним, что ранее УЕФА уже был обязан Мадридским судом отменить санкции, но без срока выполнения обязательства.