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"Сердце и яйца забыли в раздевалке". Вацко - о матче Шериф - Шахтер
Эксперт высказался о матче 1-го тура ЛЧ
Фото: ФК Шахтер
Украинский комментатор и эксперт программы Виктор Вацко высказался о матче первого тура Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер", который завершился сенсационным поражением "горняков" со счетом 0:2.
Как раскрывать насыщенную оборону соперника, если нет креатива ?! В этом матче, особенно в первом тайме и сердце и яйца футболисты "Шахтера" забыли в раздевалке, если не в отеле, потому что то, как забивал "Шериф" первый мяч, когда теряет мяч Тете, "трясет" Педриньо, вместо того, чтобы выручать, так как Додо на высокой позиции, там дыра, Педриньо также ... Эскорт сопровождает, еще собаку здесь под мышкой не хватало. Опорный полузащитник тоже эту зону не страхует, идет спокойно фланговая передача - забивают. Второй мяч, там тоже левый полузащитник, масса времени, масса возможностей. Додо стоит смотрит, идет подача и они забивают. Два идентичных практически мяча.
Это самоотдача, это характер, без него, каким бы ты ни был фантастическим технически, каким бы ты ни был фантастическим творчески - без характера в современном футболе, без борьбы, без динамики ты игру не выиграешь. Очень важно: требования тренерского штаба владелец клуба выполнил. Действительно трансферы классные. Пока проблема не индивидуальная - проблема командная. Команда на атаку - да, команда на оборону просто катастрофа и это не в одном матче. "Монако" должны были их уничтожать, СК "Днепр-1" сколько проблем создал, где качество футболистов существенно уступает "Шахтеру", а сейчас "Шериф", - сказал Вацко.
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