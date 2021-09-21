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Леоненко: Динамо ничего не дало создать Бенфике

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт остался довольным игрой киевлян

Леоненко: Динамо ничего не дало создать Бенфике

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" (0:0).

"Мы не фавориты. "Бенфике" реально ничего не дали создать, ещё и могли забить. Достойно сыграли", - сказал Леоненко.

Напомним, что полузащитник киевлян Николай Шапаренко забил гол на 90+2 минуте, но арбитр отменил его из-за офсайда.

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В статье: Виктор Леоненко Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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vinn (Khmelnitsky)
21.09.2021 в 13:22
я вже думав що знову прорив на каналізації...але ж ніт - це Вітя)
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0
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.09.2021 в 13:15
Витя, ты ли это? Соснул, так соснул...
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
21.09.2021 в 12:28
Ого, щось у лісі здохло.
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