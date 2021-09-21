Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Динамо ничего не дало создать Бенфике
Эксперт остался довольным игрой киевлян
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" (0:0).
"Мы не фавориты. "Бенфике" реально ничего не дали создать, ещё и могли забить. Достойно сыграли", - сказал Леоненко.
Напомним, что полузащитник киевлян Николай Шапаренко забил гол на 90+2 минуте, но арбитр отменил его из-за офсайда.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Популярное сейчас
- Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины
- Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ
- Кучер прокомментировал подписание английского новичка Харриса
- Вернидуб: Миллион евро призовых за Шахтер? Мне аж страшно становится
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vinn (Khmelnitsky)
21.09.2021 в 13:22
Ответить
0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.09.2021 в 13:15
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
21.09.2021 в 12:28
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...