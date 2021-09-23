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Видаль может пропустить матч с Шахтером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чилиец продолжает восстанавливаться после травмы

Видаль может пропустить матч с Шахтером

Новина українською

34-летний хавбек "Интера" Артуро Видаль может пропустить два ближайших поединка команды.

Как сообщает Corriere dello Sport, футболист точно не сыграет с "Аталантой" на ближайших выходных, а также рискует пропустить матч с "Шахтёром" в Лиге чемпионов.

Чилиец восстанавливается после растяжения бедра и уже пропустил встречи с "Болоньей" (6:1) и "Фиорентиной" (3:1) в Серии А.

В текущем чемпионате Италии чилиец в составе "Интера" провел три матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" пройдет 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Артуро Видаль Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
23.09.2021 в 22:34
Даунбасский обезьянник вынесут и без него
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