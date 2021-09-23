Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Видаль может пропустить матч с Шахтером
Чилиец продолжает восстанавливаться после травмы
34-летний хавбек "
Как сообщает Corriere dello Sport, футболист точно не сыграет с "Аталантой" на ближайших выходных, а также рискует пропустить матч с "Шахтёром" в Лиге чемпионов.
Чилиец восстанавливается после растяжения бедра и уже пропустил встречи с "Болоньей" (6:1) и "Фиорентиной" (3:1) в Серии А.
В текущем чемпионате Италии чилиец в составе "Интера" провел три матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" пройдет 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".
Популярное сейчас
- По дороге во Львов от сердечного приступа умер водитель автобуса Динамо U-19
- Пакета из Лиона дали желтую за попытку сделать финт радуга. Возмутился даже Неймар
- Тебя будут любить девушки, но отказывайся от походов в клуб. Милевский написал письмо юному себе
- Куман: Мы проиграли Баварии со счетом 2:8, когда были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас у нас Бальде, Демир и Мингеса
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО