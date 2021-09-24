Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Баварии перед игрой с Динамо вернулся к тренировкам после операции на сердце
Кингсли Коман возобновил тренировки в составе команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Баварии" Кингсли Коман возобновил тренировки в составе команды. Ранее он перенес операцию на сердце.
"Кингсли перенес операцию из-за проблем с сердцем. У него было слабое сердцебиение с незначительным нерегулярным ритмом, иногда ему не хватало воздуха.
Но теперь Коман снова с нами, и снова бежит. Мы рады, что он вернулся на поле", - цитирует Marca Юлиана Нагельсманна.
В текущем сезоне 25-летний француз провел 4 матча за "Баварию" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Напомним, "Бавария" сыграет в одной группе Лиги чемпионов с киевским "Динамо", португальской "Бенфикой" и испанской "Барселоной".
Ближайший матч "мюнхенцев" в еврокубке состоится 29 сентября с киевлянами. Начало - в 22:00.
Популярное сейчас
- Динамо и Селезнев получили наказания, Барселона снова без победы. Главные новости за 23 сентября
- Поворознюк: Если не будет результатов - я поменяю всю команду, но Лавриненко останется
- Вице-президент Суринама стал самым возрастным игроком международного клубного турнира. Ему 61 и его разыскивает Интерпол
- "Сердце и яйца забыли в раздевалке". Вацко - о матче Шериф - Шахтер
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО