  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вингер Баварии перед игрой с Динамо вернулся к тренировкам после операции на сердце
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Баварии перед игрой с Динамо вернулся к тренировкам после операции на сердце

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кингсли Коман возобновил тренировки в составе команды

Вингер Баварии перед игрой с Динамо вернулся к тренировкам после операции на сердце

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Баварии" Кингсли Коман возобновил тренировки в составе команды. Ранее он перенес операцию на сердце.

"Кингсли перенес операцию из-за проблем с сердцем. У него было слабое сердцебиение с незначительным нерегулярным ритмом, иногда ему не хватало воздуха.

Но теперь Коман снова с нами, и снова бежит. Мы рады, что он вернулся на поле", - цитирует Marca Юлиана Нагельсманна.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 4 матча за "Баварию" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Напомним, "Бавария" сыграет в одной группе Лиги чемпионов с киевским "Динамо", португальской "Бенфикой" и испанской "Барселоной".

Ближайший матч "мюнхенцев" в еврокубке состоится 29 сентября с киевлянами. Начало - в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Кингсли Коман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.09.2021 в 10:27
Вот нет терпения у этой Баварии, все хотят там порезвиться против Динамо! Вот это уже настрой, так настрой))) С нетерпением жду послематчевое интервью Луческу! )))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...