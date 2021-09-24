Вингер Баварии перед игрой с Динамо вернулся к тренировкам после операции на сердце

Вингер "Баварии" Кингсли Коман возобновил тренировки в составе команды. Ранее он перенес операцию на сердце.

"Кингсли перенес операцию из-за проблем с сердцем. У него было слабое сердцебиение с незначительным нерегулярным ритмом, иногда ему не хватало воздуха.

Но теперь Коман снова с нами, и снова бежит. Мы рады, что он вернулся на поле", - цитирует Marca Юлиана Нагельсманна.