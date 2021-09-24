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Коваленко: Игроки Шахтера наведут шороху в матче с Интером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Виктор в данном противостоянии будет болеть за горняков

Коваленко: Игроки Шахтера наведут шороху в матче с Интером

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и нынешний футболист "Специи" Виктор Коваленко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между миланским "Интером" и "Шахтером".

– Насколько "Интер" изменился в сравнении с предыдущим сезоном? Тогда вы играли против них за "Шахтер", а сейчас видите в Серии А.

– У "Интера" ушли пару главных игроков, но не стоит думать, что без них будет легко, это также хорошая и опасная команда, надеюсь, игра будет интересная и "Шахтер" - победит. Конечно, я сейчас говорю как болельщик "Шахтера", но я лично знаю всех ребят, всех игроков "горняков" и уверен, что ребята наведут шороха в матче с "Интером".

Как стоит сыграть "Шахтеру"? У "горняков" хороший тренерский состав, уверен, они точно знают, какую тактику применить против "Интера", ведь мистер Де Дзерби провел столько лет в Италии и добивался успеха в Серии А. Хочу пожелать удачи "Шахтеру" и выйти из противостояния во вторник с 3 очками в копилке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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F@ust (Прага)
24.09.2021 в 17:44
С Шерифом навели. Пляшем дальше.
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Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 17:43
Интер вас чпокнет без проблем....1-4 Интер победит. Я так поставлю ставку
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