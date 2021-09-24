Коваленко: Игроки Шахтера наведут шороху в матче с Интером

Экс-игрок " Шахтера " и нынешний футболист "Специи" Виктор Коваленко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между миланским "Интером" и "Шахтером".

– Насколько "Интер" изменился в сравнении с предыдущим сезоном? Тогда вы играли против них за "Шахтер", а сейчас видите в Серии А.

– У "Интера" ушли пару главных игроков, но не стоит думать, что без них будет легко, это также хорошая и опасная команда, надеюсь, игра будет интересная и "Шахтер" - победит. Конечно, я сейчас говорю как болельщик "Шахтера", но я лично знаю всех ребят, всех игроков "горняков" и уверен, что ребята наведут шороха в матче с "Интером".

Как стоит сыграть "Шахтеру"? У "горняков" хороший тренерский состав, уверен, они точно знают, какую тактику применить против "Интера", ведь мистер Де Дзерби провел столько лет в Италии и добивался успеха в Серии А. Хочу пожелать удачи "Шахтеру" и выйти из противостояния во вторник с 3 очками в копилке.