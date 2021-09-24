Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Худжамов: Если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора
Рустам Худжамов - о грядущем матче Шахтера против Интера
Фото: Александр Приходько
Экс-голкипер "
"Не зря из "Интера" ушли футболисты. Все говорит о том, что там не совсем понимают путь, по которому они идут. Иначе бы Лукаку не уходил из команды. С другой стороны, в "Челси" Тухеля мало кто не захотел бы перейти. Но до игры я не люблю говорить, потому что малейшее событие может перевернуть ход матча.
Если "Шахтер" будет так играть с "Интером", как с "Динамо" (3:0), то вполне может рассчитывать на успех. Но если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора. Главное, чтобы это все шло на пользу украинскому футболу в плане накопления очков в таблице коэффициентов УЕФА.
Для Де Дзерби это снова будет очень важный матч, к нему будет повышенное внимание со стороны итальянских журналистов, которые бывают довольно беспощадными. Они захотят увидеть, на что он способен во главе "Шахтера". Для Де Дзерби матч с "Интером" – испытание", - сказал Худжамов.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Интер" состоится 28 сентября.
Популярное сейчас
- Трубин: Скучаю за Донецком, который был до войны. Город процветал, а сейчас - выживает
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Поворознюк: Игроки основы Ингульца будут получать зарплату в 1,5-2 раза выше, а бюджет не изменится
- Леоненко: Динамо ничего не дало создать Бенфике
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО