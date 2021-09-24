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Худжамов: Если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора

Лига Чемпионов
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Рустам Худжамов - о грядущем матче Шахтера против Интера

Худжамов: Если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча "горняков" во втором туре Лиги чемпионов против "Интера".

"Не зря из "Интера" ушли футболисты. Все говорит о том, что там не совсем понимают путь, по которому они идут. Иначе бы Лукаку не уходил из команды. С другой стороны, в "Челси" Тухеля мало кто не захотел бы перейти. Но до игры я не люблю говорить, потому что малейшее событие может перевернуть ход матча.

Если "Шахтер" будет так играть с "Интером", как с "Динамо" (3:0), то вполне может рассчитывать на успех. Но если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора. Главное, чтобы это все шло на пользу украинскому футболу в плане накопления очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Для Де Дзерби это снова будет очень важный матч, к нему будет повышенное внимание со стороны итальянских журналистов, которые бывают довольно беспощадными. Они захотят увидеть, на что он способен во главе "Шахтера". Для Де Дзерби матч с "Интером" – испытание", - сказал Худжамов.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Интер" состоится 28 сентября.

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В статье: Рустам Худжамов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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