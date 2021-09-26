Мората и Дибала не смогут сыграть с Челси

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча 6-го тура Серии А с "Сампдорией" (3:2).

"Команда хорошо защищалась, но при 2:0 была ошибка после углового, приведшая к голу, а при 3:1 мы потеряли мяч в центре поля и пропустили.

Мы должны были раньше решать все вопросы. Мы довольны тем, что выиграли второй раз подряд и впервые победили дома. Теперь мы готовимся к "Челси".

Дибала и Мората точно не сыграют против "Челси" и "Торино". Это точно. Мы надеемся лишь на то, что после паузы на матчи сборных они будут в нашем распоряжении. Это часть игры, нам надо продолжать работать.

Мы хорошо работаем. Мы должны были выигрывать 3:0 после 20 минут, мы создали гораздо больше моментов, чем прежде. Не стоит думать, что "Ювентус" способен доминировать 90 минут, это никому не по силам. Но надо быть готовыми играть в защите в нужный момент", – сказал Аллегри.