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Мората и Дибала не смогут сыграть с Челси
Игроки испытывают некоторые проблемы
FI
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после матча 6-го тура Серии А с "Сампдорией" (3:2).
"Команда хорошо защищалась, но при 2:0 была ошибка после углового, приведшая к голу, а при 3:1 мы потеряли мяч в центре поля и пропустили.
Мы должны были раньше решать все вопросы. Мы довольны тем, что выиграли второй раз подряд и впервые победили дома. Теперь мы готовимся к "Челси".
Дибала и Мората точно не сыграют против "Челси" и "Торино". Это точно. Мы надеемся лишь на то, что после паузы на матчи сборных они будут в нашем распоряжении. Это часть игры, нам надо продолжать работать.
Мы хорошо работаем. Мы должны были выигрывать 3:0 после 20 минут, мы создали гораздо больше моментов, чем прежде. Не стоит думать, что "Ювентус" способен доминировать 90 минут, это никому не по силам. Но надо быть готовыми играть в защите в нужный момент", – сказал Аллегри.
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