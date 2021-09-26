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Месси и Верратти вернулись в общую группу перед матчем с Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Матч Лиги чемпионов обещает быть жарким

Месси и Верратти вернулись в общую группу перед матчем с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Парижский "ПСЖ" продолжает тренировки перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Аргентинский вингер Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти, которые ранее были в лазарете, сегодня работали в общей группе команды.

По прогнозам экспретов, Месси будет включен в заявку на игру ЛЧ, но окончательное решение будет принято в понедельник.

Матч "ПСЖ" - "Манчестер Сити" состоится во вторник, 28 сентября.

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В статье: Лионель Месси Марко Верратти Манчестер Сити ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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