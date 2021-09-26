Месси и Верратти вернулись в общую группу перед матчем с Манчестер Сити

Парижский "ПСЖ" продолжает тренировки перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Аргентинский вингер Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти, которые ранее были в лазарете, сегодня работали в общей группе команды.

По прогнозам экспретов, Месси будет включен в заявку на игру ЛЧ, но окончательное решение будет принято в понедельник.

Матч "ПСЖ" - "Манчестер Сити" состоится во вторник, 28 сентября.