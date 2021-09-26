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Месси и Верратти вернулись в общую группу перед матчем с Манчестер Сити
Матч Лиги чемпионов обещает быть жарким
Getty Images / Global Images Ukraine
Парижский "ПСЖ" продолжает тренировки перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Аргентинский вингер Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти, которые ранее были в лазарете, сегодня работали в общей группе команды.
По прогнозам экспретов, Месси будет включен в заявку на игру ЛЧ, но окончательное решение будет принято в понедельник.
Матч "ПСЖ" - "Манчестер Сити" состоится во вторник, 28 сентября.
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Источник:RMC Sport
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