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Шахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Интер", Лига Чемпионов, 28 сентября 2021

Шахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Выиграв первый трофей в новом сезоне и наладив дела в чемпионате, донецкий "Шахтер" возвращается в Лигу Чемпионов с одной целью - оправдаться за провал в Тирасполе. В столице Украины коллектив де Дзерби сыграет против "Интера". Вероятно, итальянскому коучу приятно будет сыграть за команду из родной для него страны. Также вероятно, что мотивация у алленаторе будет превышать допустимые нормы.

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"Интер" Симоне Индзаги в первом туре ЛЧ проиграл дома "Реалу", пропустив гол в самой концовке игры. Этот результат сильно раззадорил миланцев, у которых в последние годы дела в главном еврокубке идут не самым лучшим образом. Нет никаких сомнений, что они попытаются это исправить.

Смотрите матч второго тура группового этапа ЛЧ во вторник, 28-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Шахтер" - "Интер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Интер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Интер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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wit666 (Одесса)
27.09.2021 в 10:53
Футбол 1,2,3 - предлогают смотреть на людей, которые смотрят футбол!? Это просто дно, как тематических каналов, так и руководителя этой порнографии. Увольте половину штата и купите права на ФУТБОЛ или переименуйте каналы
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