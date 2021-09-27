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Шахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Интер", Лига Чемпионов, 28 сентября 2021
Фото: Александр Приходько
Выиграв первый трофей в новом сезоне и наладив дела в чемпионате, донецкий "Шахтер" возвращается в Лигу Чемпионов с одной целью - оправдаться за провал в Тирасполе. В столице Украины коллектив де Дзерби сыграет против "Интера". Вероятно, итальянскому коучу приятно будет сыграть за команду из родной для него страны. Также вероятно, что мотивация у алленаторе будет превышать допустимые нормы.
"Интер" Симоне Индзаги в первом туре ЛЧ проиграл дома "Реалу", пропустив гол в самой концовке игры. Этот результат сильно раззадорил миланцев, у которых в последние годы дела в главном еврокубке идут не самым лучшим образом. Нет никаких сомнений, что они попытаются это исправить.
Смотрите матч второго тура группового этапа ЛЧ во вторник, 28-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Шахтер" - "Интер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Интер"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Интер".
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