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Палкин: Де Дзерби знает итальянский футбол и Интер. Хочется верить, что нам это поможет
Матч 2-го тура ЛЧ состоится уже завтра, 28 сентября
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов с "Интером".
– Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли пару серьезных футболистов. Я смотрел матч с "Реалом": хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. "Интер" смотрится очень хорошо. Если сравнивать с "Реалом", а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне "Интер" понравился намного больше, чем "Реал".
Считаю, что на данный момент по игре "Интер" выглядит лучше всех. Они серьезно усилились и показывают хороший футбол.
– Слоган этого матча: "Время побеждать". Как считаете, поможет ли то, что Роберто Де Дзерби имеет бэкграунд встреч с "Интером" в Серии А, знает особенности команды?
– Я надеюсь, что поможет. Он, как никто другой, знает итальянский футбол, знает "Интер". Поэтому хочется верить, что нам это поможет", - сказал Палкин.
Напомним, уже завтра, 28 сентября "Шахтер" сыграет с "Интером" в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 19:45.
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