  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Палкин: Де Дзерби знает итальянский футбол и Интер. Хочется верить, что нам это поможет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Де Дзерби знает итальянский футбол и Интер. Хочется верить, что нам это поможет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч 2-го тура ЛЧ состоится уже завтра, 28 сентября

Палкин: Де Дзерби знает итальянский футбол и Интер. Хочется верить, что нам это поможет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов с "Интером".

– Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли пару серьезных футболистов. Я смотрел матч с "Реалом": хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. "Интер" смотрится очень хорошо. Если сравнивать с "Реалом", а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне "Интер" понравился намного больше, чем "Реал".

Считаю, что на данный момент по игре "Интер" выглядит лучше всех. Они серьезно усилились и показывают хороший футбол.

– Слоган этого матча: "Время побеждать". Как считаете, поможет ли то, что Роберто Де Дзерби имеет бэкграунд встреч с "Интером" в Серии А, знает особенности команды?

– Я надеюсь, что поможет. Он, как никто другой, знает итальянский футбол, знает "Интер". Поэтому хочется верить, что нам это поможет", - сказал Палкин.

Напомним, уже завтра, 28 сентября "Шахтер" сыграет с "Интером" в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 19:45.

Читайте такжеШахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
27.09.2021 в 10:59
Ничего вам не поможет. Держу кулачки чтобы Интер снова уделал кротов 0-6
Ответить
0
-1
Русланбай (Рівне)
27.09.2021 в 10:12
Трохі не в тему. Сьогодні така думка прийшла. Наші клуби на тижні грають з Боварією, Інтнром та Ромою. Дуже реально що може бути три поразки. Падаєм ми в тій таблиці коофіуієнтів уєфа , ох падаєм......
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 10:26
Так що ти пропонуєш в цьому контексті, щоб у наступному році в єврокубках грав Верес, і вилетів від клубу з Сан-Марино?))
Ответить
+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
27.09.2021 в 10:47
) … ну, Чемпион по-любому будет где-то играть, ЛЕ от 2-го места тоже никуда не денется … а на том все, нет в ЧУкре больше команд для Европы … ;)
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
27.09.2021 в 11:00
Тут 100% три баранки будет, и я не верю что гол один на троих забьют
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.09.2021 в 10:11
Як кажуть урологи Свята простАта...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...