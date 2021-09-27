Палкин: Де Дзерби знает итальянский футбол и Интер. Хочется верить, что нам это поможет

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов с "Интером".

– Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли пару серьезных футболистов. Я смотрел матч с "Реалом": хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. "Интер" смотрится очень хорошо. Если сравнивать с "Реалом", а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне "Интер" понравился намного больше, чем "Реал".

Считаю, что на данный момент по игре "Интер" выглядит лучше всех. Они серьезно усилились и показывают хороший футбол.

– Слоган этого матча: "Время побеждать". Как считаете, поможет ли то, что Роберто Де Дзерби имеет бэкграунд встреч с "Интером" в Серии А, знает особенности команды?

– Я надеюсь, что поможет. Он, как никто другой, знает итальянский футбол, знает "Интер". Поэтому хочется верить, что нам это поможет", - сказал Палкин.

Напомним, уже завтра, 28 сентября "Шахтер" сыграет с "Интером" в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 19:45.