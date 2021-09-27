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Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер - Интер

Лига Чемпионов
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Поединок 2-го тура Лиги чемпионов состоится 28 сентября

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер - Интер

frf.ro

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В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против "Интера".

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с 37-летним Иштваном Ковачем.

На линиях ему будут помогать Овидиу Артене и Василе Флорин Маринеску. Обязанности четвертого рефери выполнит — Андрей Чивулете.

Также, на поединке будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Марко Фритц. Его помощник - Овидиу Хацеган.

Напомним, матч "Шахтер" - "Интер" состоится во вторник, 28 сентября. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
УЕФА

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