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GdS: Стало известно, сможет ли Ибрагимович сыграть в ЛЧ с Атлетико

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Авторитетное издание уже знает итог

GdS: Стало известно, сможет ли Ибрагимович сыграть в ЛЧ с Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит поединок группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (вторник, 28 сентября), как сообщает портал Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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39-летний швед вернулся на поле после травмы колена в матче Серии А с римским "Лацио" (2:0), поединок состоялся 12 сентября, а Ибрагимович отличился голом в этой встрече.

Позднее у Златана вновь появилась проблема со здоровьем (травма ахиллова сухожилия). Сейчас форвард восстанавливается и тренируется отдельно от партнеров. Ожидается, что Ибрагимович вернется в строй "россонери" уже после паузы на международные поединки национальных команд.

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В статье: Златан Ибрагимович Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Милан
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Источник:
Football Italia

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