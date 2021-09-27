GdS: Стало известно, сможет ли Ибрагимович сыграть в ЛЧ с Атлетико

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит поединок группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (вторник, 28 сентября), как сообщает портал Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

39-летний швед вернулся на поле после травмы колена в матче Серии А с римским "Лацио" (2:0), поединок состоялся 12 сентября, а Ибрагимович отличился голом в этой встрече.

Позднее у Златана вновь появилась проблема со здоровьем (травма ахиллова сухожилия). Сейчас форвард восстанавливается и тренируется отдельно от партнеров. Ожидается, что Ибрагимович вернется в строй "россонери" уже после паузы на международные поединки национальных команд.