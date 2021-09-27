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Матч Бавария - Динамо обслужит бригада арбитров из Италии

Лига Чемпионов
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Поединок состоится 29 сентября в Мюнхене

Матч Бавария - Динамо обслужит бригада арбитров из Италии

Фото: globallookpress.com

Новина українською

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" примет "Динамо". Поединок обслужит бригада арбитров из Италии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным рефери назначен 40-летний Марко Гуида. Помогать ему на боковых линиях будут его соотечественники Филиппо Мелли и Джорджо Перетти. Четвертым судьей будет Фабио Мареска.

Арбитром VAR станет Маурицио Мариани. Его помощник - Паоло Валери.

Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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