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Матч Бавария - Динамо обслужит бригада арбитров из Италии
Поединок состоится 29 сентября в Мюнхене
Фото: globallookpress.com
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" примет "Динамо". Поединок обслужит бригада арбитров из Италии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным рефери назначен 40-летний Марко Гуида. Помогать ему на боковых линиях будут его соотечественники Филиппо Мелли и Джорджо Перетти. Четвертым судьей будет Фабио Мареска.
Арбитром VAR станет Маурицио Мариани. Его помощник - Паоло Валери.
Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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