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Вернидуб: Сыграть на Сантьяго Бернабеу - мечта любого тренера
Матч ЛЧ состоится уже завтра, 28 сентября
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями перед матчем с мадридским "Реалом".
"Для любого тренера сыграть на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде – мечта, и я в этом плане не исключение. То же самое могу сказать и о другом легендарном стадионе – миланском "Сан-Сиро".
Противостоять на легендарных аренах таким клубам, как "Реал" и "Интер", да еще и на стадии группового этапа Лиги чемпионов - это дорогого стоит", - сказал Вернидуб.
Напомним, матч "Реал" — "Шериф" состоится завтра, 28 сентября и начнется в 22:00.
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