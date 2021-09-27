Вернидуб: Сыграть на Сантьяго Бернабеу - мечта любого тренера

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями перед матчем с мадридским "Реалом".

"Для любого тренера сыграть на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде – мечта, и я в этом плане не исключение. То же самое могу сказать и о другом легендарном стадионе – миланском "Сан-Сиро".

Противостоять на легендарных аренах таким клубам, как "Реал" и "Интер", да еще и на стадии группового этапа Лиги чемпионов - это дорогого стоит", - сказал Вернидуб.