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Вернидуб: Сыграть на Сантьяго Бернабеу - мечта любого тренера

Лига Чемпионов
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Матч ЛЧ состоится уже завтра, 28 сентября

Вернидуб: Сыграть на Сантьяго Бернабеу - мечта любого тренера

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями перед матчем с мадридским "Реалом".

"Для любого тренера сыграть на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде – мечта, и я в этом плане не исключение. То же самое могу сказать и о другом легендарном стадионе – миланском "Сан-Сиро".

Противостоять на легендарных аренах таким клубам, как "Реал" и "Интер", да еще и на стадии группового этапа Лиги чемпионов - это дорогого стоит", - сказал Вернидуб.

Напомним, матч "Реал" — "Шериф" состоится завтра, 28 сентября и начнется в 22:00.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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