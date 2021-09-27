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Без Буяльского. Луческу взял на матч с Баварией 24 исполнителя

Лига Чемпионов
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Киевляне отправились в Мюнхен

Без Буяльского. Луческу взял на матч с Баварией 24 исполнителя

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Делегация "Динамо" отправилась в Германию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Германию 24 игрока.

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх

Нападающие: Шкурин, Супряга

Вылет в Мюнхен запланирован на 17:30.

Напомним, что матч "Бавария" - "Динамо" состоится в среду, 29 сентября, начало - в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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