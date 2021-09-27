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Без Буяльского. Луческу взял на матч с Баварией 24 исполнителя
Киевляне отправились в Мюнхен
Фото: ФК Динамо Киев
Делегация "
Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Германию 24 игрока.
Вратари: Бойко, Бущан, Моргун
Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный
Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх
Нападающие: Шкурин, Супряга
Вылет в Мюнхен запланирован на 17:30.
Напомним, что матч "Бавария" - "Динамо" состоится в среду, 29 сентября, начало - в 22:00.
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