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Интер везет в Киев боевой состав
Нерадзурри вылетели в Киев
twitter.com/Inter
Миланский "
Главный тренер чемпионов Италии Симоне Индзаги, взял с собой на матч 23 игрока.
Нерадзурри везут в Киев фактически боевой состав – после травм восстановились Артуро Видаль и Хоакин Корреа. Не хватает только хавбека Стефано Сенси, который все еще травмирован.
Состав "Интера":
Вратари: Ханданович, Кордац, Раду
Защитники: Де Врей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони
Полузащитники: Думфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович
Форварды: Алексис Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Корреа
???? | PARTENZA— Inter ???????????? (@Inter) September 27, 2021
Prossima tappa Kiev ????????????
???? https://t.co/a5IVmNm0Ui #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/iCO9JRoMt5
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