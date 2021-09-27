Интер везет в Киев боевой состав

Миланский " Интер " вылетел в Киев, где завтра, 28 сентября на НСК "Олимпийский" проведет матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

Главный тренер чемпионов Италии Симоне Индзаги, взял с собой на матч 23 игрока.

Нерадзурри везут в Киев фактически боевой состав – после травм восстановились Артуро Видаль и Хоакин Корреа. Не хватает только хавбека Стефано Сенси, который все еще травмирован.

Состав "Интера":

Вратари: Ханданович, Кордац, Раду

Защитники: Де Врей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони

Полузащитники: Думфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович

Форварды: Алексис Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Корреа