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Интер везет в Киев боевой состав

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(1 голосов)

Нерадзурри вылетели в Киев

Интер везет в Киев боевой состав

twitter.com/Inter

Новина українською

Миланский "Интер" вылетел в Киев, где завтра, 28 сентября на НСК "Олимпийский" проведет матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

Главный тренер чемпионов Италии Симоне Индзаги, взял с собой на матч 23 игрока.

Нерадзурри везут в Киев фактически боевой состав – после травм восстановились Артуро Видаль и Хоакин Корреа. Не хватает только хавбека Стефано Сенси, который все еще травмирован.

Состав "Интера":

Вратари: Ханданович, Кордац, Раду

Защитники: Де Врей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони

Полузащитники: Думфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович

Форварды: Алексис Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Корреа

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
27.09.2021 в 19:27
Вже навчені і з усією серйозністю підходять до матчу, так що мають кротам вломити!
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