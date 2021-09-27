Буяльский пропустит матч с Баварией из-за травмы

Хавбек " Динамо " Виталий Буяльский не отправится с командой на матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Баварией" из-за травмы.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, вчера Буяльский тренировался в общей группе, однако на этой тренировке и получил повреждение.

Вероятно, это рецидив старой травмы, и поэтому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, поэтому и не взял его на игру в Мюнхен.

Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.