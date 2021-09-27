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Буяльский пропустит матч с Баварией из-за травмы

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Снова травма

Буяльский пропустит матч с Баварией из-за травмы

Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский не отправится с командой на матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Баварией" из-за травмы.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, вчера Буяльский тренировался в общей группе, однако на этой тренировке и получил повреждение.

Вероятно, это рецидив старой травмы, и поэтому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, поэтому и не взял его на игру в Мюнхен.

Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
27.09.2021 в 20:37
Бережуть Буяльського на матч з ШД.
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Serega1111 (Киев)
27.09.2021 в 19:48
С Баварией особой разницы нет, будет играть Виталий или не будет
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0
-1


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