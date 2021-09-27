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Буяльский пропустит матч с Баварией из-за травмы
Снова травма
Олександр Приходько
Хавбек "
Как сообщил журналист Игорь Цыганык, вчера Буяльский тренировался в общей группе, однако на этой тренировке и получил повреждение.
Вероятно, это рецидив старой травмы, и поэтому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, поэтому и не взял его на игру в Мюнхен.
Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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