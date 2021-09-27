Коноплянка, Бондарь и Судаков перед Интером занимались индивидуально

" Шахтер " накануне матча Лиги чемпионов с "Интером" провел открытую тренировку в Святошино.

Занятие длилась около 80 минут. После разминочной части "оранжево-черные" приступили к работе с мячом и тактическим упражнениям с акцентом на игре Лиги чемпионов.

Отмечаются, что индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь и Георгий Судаков.

Продолжают восстанавливаться после повреждений Дентиньо и Фернандо. Все остальные – в строю и полной готовности.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Интер" состоится на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 сентября, в 19:45.