Симоне Индзаги: Де Дзерби уже многого добился в Шахтере

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

– Как оцените прошлые матчи "Интера": проигрыш "Реалу" (0:1) и ничья с "Аталантой" (2:2). Можно ли завтрашний матч назвать решающим, учитывая, что команды проиграли первые матчи в ЛЧ?

– Нет, я не могу назвать этот матч решающим. Конечно, он очень важен. Мы будем играть против сильного соперника, у которого хороший уровень игроков.

Нам нужно проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. Думаю, мы сыграем хорошо, как с "Аталантой" – мне понравилось, как мои футболисты проявили себя.

– Как повлияет на исход то, что "Шахтер" возглавляет итальянец Роберто Де Дзерби?

– Я видел матчи отбора с "Монако", Суперкубок с "Динамо" и вижу, как Де Дзерби прививает свои идеи команде. За 2,5 месяца работы в "Шахтере" он уже добился многого.

Вижу, как он адаптирует свои идеи с учетом имеющихся в распоряжении игроков.

– Удалось ли вам добиться более интенсивной игры "Интера" за 2,5 месяца работы в клубе?

– Моя команда хорошо играла в тех 6 матчах, что она провела. Нам немного не хватает баланса – большим количеством переходим на чужую половину поля. Возможно, нам следует играть чуточку проще, потому что после ошибок в передачах мы часто пропускаем опасные атаки на наши ворота. Этого нужно избегать.

У нас были несколько сложных матчей – в трех мы пропускали первыми. Но мне понравилось, как реагировала команда.

– Проблемы с балансом касаются всей команды или отдельных игроков? Возможно ли ожидать изменения в составе?

– У нас атакующая команда, мы переходим вперед большими силами, создаем много моментов и бывает, что мы допускаем технический брак, иногда его много. Сильный соперник может этим пользоваться и проводить острые контратаки. Нам следует улучшать игру в этом аспекте.

В то же время, нам нужно стремиться играть в свою игру, играть в атакующий футбол и забивать много голов.