Де Дзерби: Интер сильнее, но я также думал, что Шахтер сильнее Шерифа

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поеднка с "Интером" в Лиге чемпионов.

– Конечно, "Интер" – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Считаю, что они сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы "Шахтер", мы всегда стараемся играть, чтобы показать хороший футбол.

"Интер" – сложный соперник, но мы тоже начали новый цикл, поэтому нам нужно хорошо сыграть.

– Что вы имеете в виду говоря, что команда Индзаги сильнее команды Конте?

– Я уже говорил. Они потеряли Хакими и Лукаку, но заменили их хорошими футболистами. Также они потеряли Антонио Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров Италии, но заменили его Симоне Индзаги – тоже хорошим специалистом, которого я хорошо знаю.

После победы в Серии А они чувствуют себя более уверенными.

– Не вызывает ли у вас больше волнения игра с итальянской командой в Лиге чемпионов? И нет ли больше давления?

– Не могу сказать, что я не чувствую давления, потому что по-другому я не мог бы работать. В этой работе нормально, что есть ожидания, моя концентрация – 100%.

Также я думаю, что у нас есть очень важный матч против "Динамо" в воскресенье, где нам тоже нужно показать хороший футбол. Впереди у нас много интересных матчей.

– Вы уже не раз выигрывали у команд Симоне Индзаги. Насколько комфортно вам играть против этого тренера?

– Много играл против Симоне: иногда везло мне, иногда ему. Очень ценю его как тренера. Завтра будет интересный матч.

Читайте также Симоне Индзаги: Де Дзерби уже многого добился в Шахтере

– Ожидаете, что "Интер" будет больше атаковать? Обе команды проиграли первые матчи – что вы думаете по поводу этой ситуации?

– Обе проиграли, но по-разному – "Интер" уступил "Реалу".

Не думаю, что "Интер" будет менять свою игру, не знаю, как они завтра будут играть. Я посмотрел матч с "Аталантой" – они показали очень хороший, физический футбол.

Мы знаем, как они играют, но команда в Лиге чемпионов должна уметь играть в любых ситуациях. Думаю, это самое главное.

– 95% тренеров не называют стартовый состав и 5% - называют. В какой вы категории?

– Я в той категории тренеров, которые называют стартовый состав футболистам. Сегодня я, конечно, не назову состав.

– Украина живет победой Усика. Смотрите ли вы бокс?

– Я люблю только футбол, я болен им. О боксе поговорите со Степаненко или другими ребятами – они больше меня знают.

– Что нужно сделать "Шахтеру", чтобы победить "Интер"?

– Даже если мы завтра сделаем все, что можем, это не значит, что мы можем победить. "Интер" сильнее, но я также думал, что "Шахтер" сильнее "Шерифа", а в конце получился другой результат. Футбол – это всегда интересно, потому что все матчи начинаются 0:0.

Завтра мы должны хорошо играть с мячом и без него, должны играть смело. Практически все футболисты должны развлекаться на поле, потому что так они могут дать 100%. Завтра увидим.