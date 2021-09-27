Степаненко: Не всегда можно выигрывать за счет техники и тактики, нужно еще иметь и боевой характер

Хавбек " Шахтера " Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 2-го тура лиги чемпионов с "Интером".

– Готовились к этому матчу уже после Суперкубка с "Динамо", поэтому все нормально, мы готовы. Надеюсь, выполним установки тренеров и даже немного больше.

– Вы играли с "Интером" год назад, а что сейчас ребята говорят об этой команде? Делился ли с вами информацией Руслан Малиновский, который в составе "Аталанты" несколько дней назад успешно противостоял миланцам в Серии А?

– Мы обсуждаем рабочие моменты, ведь часто бывает так, что мелочи имеют большое значение. С Русланом я не общался, но за их матчем с "Интером" следил по дороге домой.

– В прошлом сезоне ты играл против "Интера", атаку которого тогда определял Ромелу Лукаку. Бельгийца в итальянской команде уже нет, но есть Джеко, противостоявший тебе в составе "Ромы". Кто доставлял больше проблем, с кем сложнее?

– Думаю, в данном случае сравнения неуместны. Это два мастера, два высококлассных футболиста. Да, они действуют в похожем стиле, но, как по мне, Лукаку более мощный, бороться с ним тяжело, а Джеко более мобильный, он был лидером в "Роме" и остается на ведущих ролях в национальной сборной, имеет большой опыт. Не зря после ухода Лукаку именно его пригласили на эту позицию.

– В игре с "Динамо" невооруженным глазом был виден большой настрой тренерского штаба и игроков "Шахтера". Стоит ли ожидать такого же отношения от вас и в матче с "Интером"?

– С первого дня, как я только познакомился с Мистером, на тренировках и перед играми он всегда просит и требует от футболистов намного больше, чем они могут дать в плане тактики и техники. Но и за счет этого не всегда можно выигрывать, нужно еще иметь характер и боевой настрой. То, что у нас получилось в игре с "Динамо", тренер просит демонстрировать в каждом поединке, будь то чемпионат или Лига чемпионов, и даже на тренировках. Особенно он ждет большого прогресса от молодых ребят. Поэтому очень надеюсь, что каждый из нас слушает и готовится к тому, чтобы ментально стать сильнее в плане подготовки к таким важным матчам.

– По мнению вашего тренера, "Интер" Симоне Индзаги сильнее "Интера" Антонио Конте . А как считаешь ты? За счет чего завтра можно будет достичь результата?

– Мистер живет футболом, он пересмотрел все матчи, которые только было возможно, и раз так сказал, значит, он прав. С "Интером" Конте мы провели три игры в еврокубках, а с командами Симоне Индзаги я никогда не встречался. С "Лацио" не играл, поэтому ничего не могу сказать. Завтра посмотрим. Чтобы добиться положительного результата, первое, что нужно сделать, – выполнить установку тренерского штаба, все то, что мы готовим, о чем договариваемся. И, конечно же, еще раз повторюсь: нужно быть ментально очень сильными, готовыми к тому, что мы можем, должны и обязаны играть с такими командами.

– Отличается ли процесс подготовки к "Интеру" сейчас от того, что был в прошлом сезоне при Луише Каштру?

– У нас новый тренерский штаб, а у каждого тренера свое видение, как команда должна готовиться и играть. Считаю, неправильно сравнивать, это совершенно два разных видения футбола.