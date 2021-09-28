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Вернидуб: Шериф уважает футболистов Реала, но не боится их
Матч 2-го тура ЛЧ состоится уже сегодня, 28 сентября
shakhtar.com
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями накануне матча с "Реалом" в рамках 2-го тура группового тура Лиги чемпионов.
"Нам предстоит сыграть с очень сильным клубом. Для нас это большая честь. Мы очень хотим выйти на этот прекрасный стадион и показать хорошую игру. Противостоять нам будет самый сильный соперник. Все ребята готовы к этому. Мы прошли очень длинный путь, чтобы сыграть с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу".
Самое важное — мы не должны бояться. Уважать — да, но бояться нам не нужно. Мы должны выйти и сыграть как можно лучше как в обороне, так и в атаке. Понятно, что любая команда думает о победе, мы, в том числе, но мы понимаем силу "Реала". Прежде всего мы хотим достойно выглядеть. А как оно будет — пусть нас рассудит футбольное поле.
Мы достаточно неплохо изучили "Реал", посмотрели достаточно много игр. У них очень много хороших футболистов, топ-игроков. Мы очень уважаем этих футболистов, но не боимся их", - сказал Вернидуб.
Напомним, матч "Реал" - "Шериф" состоится сегодня, 28 сентября в Мадриде. Начало - 22:00.
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