Вернидуб: Шериф уважает футболистов Реала, но не боится их

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями накануне матча с "Реалом" в рамках 2-го тура группового тура Лиги чемпионов.

"Нам предстоит сыграть с очень сильным клубом. Для нас это большая честь. Мы очень хотим выйти на этот прекрасный стадион и показать хорошую игру. Противостоять нам будет самый сильный соперник. Все ребята готовы к этому. Мы прошли очень длинный путь, чтобы сыграть с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу".

Самое важное — мы не должны бояться. Уважать — да, но бояться нам не нужно. Мы должны выйти и сыграть как можно лучше как в обороне, так и в атаке. Понятно, что любая команда думает о победе, мы, в том числе, но мы понимаем силу "Реала". Прежде всего мы хотим достойно выглядеть. А как оно будет — пусть нас рассудит футбольное поле.

Мы достаточно неплохо изучили "Реал", посмотрели достаточно много игр. У них очень много хороших футболистов, топ-игроков. Мы очень уважаем этих футболистов, но не боимся их", - сказал Вернидуб.