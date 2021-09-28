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Вернидуб: Шериф уважает футболистов Реала, но не боится их

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Матч 2-го тура ЛЧ состоится уже сегодня, 28 сентября

Вернидуб: Шериф уважает футболистов Реала, но не боится их

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями накануне матча с "Реалом" в рамках 2-го тура группового тура Лиги чемпионов.

"Нам предстоит сыграть с очень сильным клубом. Для нас это большая честь. Мы очень хотим выйти на этот прекрасный стадион и показать хорошую игру. Противостоять нам будет самый сильный соперник. Все ребята готовы к этому. Мы прошли очень длинный путь, чтобы сыграть с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу".

Самое важное — мы не должны бояться. Уважать — да, но бояться нам не нужно. Мы должны выйти и сыграть как можно лучше как в обороне, так и в атаке. Понятно, что любая команда думает о победе, мы, в том числе, но мы понимаем силу "Реала". Прежде всего мы хотим достойно выглядеть. А как оно будет — пусть нас рассудит футбольное поле.

Мы достаточно неплохо изучили "Реал", посмотрели достаточно много игр. У них очень много хороших футболистов, топ-игроков. Мы очень уважаем этих футболистов, но не боимся их", - сказал Вернидуб.

Напомним, матч "Реал" - "Шериф" состоится сегодня, 28 сентября в Мадриде. Начало - 22:00.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Источник:
Sport24

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Комментарии (4)
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gghg987 (fghfg)
28.09.2021 в 09:47
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 09:40
Посмотрим, посмотрим.... Крутидуб!
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2.dc (Николаев)
28.09.2021 в 09:27
Слова Вернидуба очень напомнили известную шутку из КВНа: чукотские ученые убедительно доказали наличие на Земле и других развитых цивилизаций, кроме Чукотской …
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+1
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MaximSK (Киев)
28.09.2021 в 09:25
Шансов на этот раз у них почти нет. Реал это не Шахтер, таких подарков не будет делать, жду 2-0 ли 3-0.
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kotіgorok (Чернiгiв)
28.09.2021 в 08:57
Нажаль, казка для Вернидуба закiнчилась...
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