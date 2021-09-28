Худший жребий для Динамо. Чего ждать от Баварии Нагельсманна

Жребий был жесток к обоим украинским грандам в Лиге Чемпионов: "Бавария" и "Барселона", "Реал" и "Интер". По два полноценных топ-клуба в группе и мизерные шансы на проход в следующий раунд – никому из наших представителей не позавидуешь. Плюс у киевлян в квартете ещё и крепкая "Бенфика", с которой придётся зарубиться за место в Лиге Европы. Туда же похоже метят и "горняки" после катастрофы в Молдове, где им досталось от местного "Шерифа".

И всё же "Динамо" будет ждать заметно более трудное испытание, и дело вовсе не в "Шерифах". "Реал" всегда остаётся "Реалом", но с ним можно играть – "Шахтёр" сам доказал это в прошлом сезоне, и с тех пор Мадрид вряд ли стал сильнее. Как и "Интер", которому будет нелегко сохранить прежнее лицо без ключевых фигур чемпионского проекта – Антонио Конте, 115-миллионного дезертира Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими. "Барселона" без Лионеля Месси выглядит небольшим бонусом для киевлян, но "Бавария" его тут же умаляет.

Хуже соперника для "Динамо" просто не придумаешь. "Бавария" наравне с двумя финалистами прошлой Лиги Чемпионов составляет самый верх европейской элиты футбола. Но любой английский топ из первой корзины был бы лучшим жребием. Тухель выбрал бы самый едкий состав под слабости команды Луческу, но "Челси" остановился бы, как только достиг нужного результата. Гвардиола всегда был грозой "Аугсбургов" и "Норвичей", но работа в АПЛ научила его вовремя глушить мотор, что сделал бы "Манчестер Сити" в нужный момент матча. У "Баварии" же просто нет тормозов. Это машина, при проектировании которого тормозная система не была предусмотрена. 41 мяч Роберта Левандовски, которые он ёмко вместил в 29 матч Бундеслиги сезона 20/21 – из этой оперы.

Вместе с четырьмя десятками голов пал рекорд результативности Герда Мюллера эпохи палеолита, впридачу к которому выдали "Золотую бутсу" как лучшему голеадору Европы – Роберт собирает крупицы признания, пока "Золотой мяч" ему упёрто зажимают. Польский бомбардировщик, по неприкрытой иронии судьбы царящий над немецким небом, недавно пропал с радаров, и впервые за 20 последних матчей в футболке "Баварии" не забил. Инцидент произошёл в провинциальном городке Фюрт, где новичок Бундеслиги "Гройтер" проиграл Мюнхену лишь 1:3. Но можно не сомневаться, что не останься "рекордмайстер" в меньшинстве на второй тайм из-за удаления Павара, Роберт бы обязательно нашёл свой гол и аномалии бы не случилось.

Летом у мюнхенского спорткара сменился владелец, но это вообще не отразилось на результатах. Ключи от болида перешли из рук Ханси Флика к Юлиану Нагельсманну, вместе с которым из Лейпцига были доставлены новые запчасти – Дайо Упамекано и Марсель Забитцер. 34-летний тренер поступил не по годам мудро и не стал править механизмы, которые и так отлично работали. "Бавария" дала сбой в первом туре, поделив очки с Гладбахом (1:1), но с тех пор их компас неизменно указывает на W – 8 побед подряд во всех турнирах, включая непростые матчи с дортмундской "Боруссией" в Суперкубке (1:3), "РБ Лейпцигом" (1:4) в лиге и разгром "Барселоны" (0:3) с дублем Левандовски на "Камп Ноу" в ЛЧ.

Единственное, что выдаёт в мастере Нагельсманне юношу – это его максимализм. Юлиан везде хочет побеждать и делать это с наибольшим перевесом – отсюда проистекают неприличные победы вроде 12:0 над "Бремером" в Кубке Германии, 5:0 над "Гертой" и 7:0 над "Бохумом" в чемпионате. Флик не донимал свою команду лишними тактическими инструкциями перед рядовыми матчами, а у Нагельсманна таких матчей просто не бывает. Эту дотошность уже отметил старший товарищ тренера, 35-летний голкипер Мануэль Нойер:

"Нагельсманн очень скрупулезен, даёт нам очень много информации. Даже к матчам против заведомо более слабых соперников, таких как "Бохум" или "Гройтер", мы готовимся так же внимательно, как и в Лиге чемпионов к "Барселоне".

Детали меняются от соперника к сопернику, но базовые настройки "Баварии" Нагельсманн почти не трогал – кроме разве что позиции Лероя Сане. Они с Федерико Кьезой из "Юве" входит в красную книгу олдскульных вингеров, которым удобнее играть на фланге, соответствующему рабочей ноге. Новый тренер вернул немца налево, и Лерой сразу стал показывать свой лучший футбол. Ещё рано делать выводы, но цифры пока выглядят оптимистично – в прошлом сезоне при Флике Сане преимущественно играл справа и в среднем тратил 133 минуты на одно результативное действие в матчах Бундеслиги и ЛЧ. В новой кампании на гол или ассист уходит всего 74 минуты – эффективность явно возросла. Также заметно больше стали доверять Джамалу Мусиале – Нагельсманн не стесняется выпускать 18-летнего вундеркинда в старте на "Камп Ноу", если считает, что тот этого заслуживает. Как итог – 2+2 в Бундеслиге за 170 минут на поле.

Глобально это всё та же доминантная "Бавария", уничтожившая "Барселону" со счётом 8:2 на пути к европейское славе в позапрошлом сезоне: крайне опасная на мяче, идеально слаженная без него, стремящаяся вести игру с первой до последней минуты. С самым грозным нападением в Европе, уникальной парой Киммих – Горецка в центре поля и лучшим вратарём в истории игры, заново открывшим свою позицию. В сравнении с командой Флика изменился лишь центр обороны – вместо ушедших Алабы и Боатенга Нагельсманн наигрывает молодую пару Зюле-Упамекано.

Волшебных продвигающих передач вперёд стало меньше, но опасения по поводу отсутствия авторитетов в центре защиты были быстро развеяны. К тому же новый дуэт совмещает физическую силы с мобильностью. Боатенг в последнем сезоне стал откровенным пешеходом, а Алаба никогда не был профильным центрбеком. Часть полномочий центральных оборонцев в развитие атак взяли на себя фуллбеки. Недаром Павар стал ключевым игроком билд-апа в игре с "Барселоной", хоть и не без помощи странного тактического решения от Рональда Кумана.

"Динамо" не светят очки ни в одном из матчей с "Баварией", но это не повод расслабляться. Левандовски всё равно найдёт свой гол, но задача Забарного и Сироты – не дать ему это сделать первым же орудием в арсенале. У Миколенко будет возможность своими глазами увидеть, как выглядит современный атакующий фуллбек, который к тому же на год младше – дриблингу Альфонсо Дэвиса может позавидовать и Виктор Цыганков. Ну а образцом эталонного глубинного плеймейкера для Коли Шапаренко послужит Йозуа Киммих. Заодно покажет, как можно сочетать первый пас с невероятным объёмом работы сзади. Сопротивление бесполезно, но не бессмысленно. Таких уроков в УПЛ не преподают.