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С Мудриком, Судаковым и Трубиным. Шахтер определился с заявкой на игру с Интером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В обойме наставника 25 футболистов

С Мудриком, Судаковым и Трубиным. Шахтер определился с заявкой на игру с Интером

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 28 сентября, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет миланский "Интер".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на матч.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;

Нападающие: Траоре, Сикан.

Напомним, матч "Шахтер" - "Интер" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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Просто Толик (Одесса)
28.09.2021 в 13:46
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0
0
oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 11:46
Да интеровские негры затопчут киевских и бразилд и украинцев.
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+2
-2
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 11:40
И так сыграет один украинский вратарь и 10 обизян
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+5
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 11:08
Ласина, давай трёшку!!!!
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+1
-4
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 11:41
В свои!
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+3
-1


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