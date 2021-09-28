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С Мудриком, Судаковым и Трубиным. Шахтер определился с заявкой на игру с Интером
В обойме наставника 25 футболистов
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Сегодня, 28 сентября, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет миланский "Интер".
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на матч.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;
Нападающие: Траоре, Сикан.
Напомним, матч "Шахтер" - "Интер" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.
⚒ Заявка «Шахтера» на суперматч с «Интером» в @ChampionsLeague ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 28, 2021
Сегодняшняя игра #ШахтерИнтер на НСК «Олимпийский» начнется в 19:45. #Shakhtar #UCL
Билеты на поединок в Киеве: https://t.co/jm1c9JudMn. pic.twitter.com/rEBNzhYiia
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