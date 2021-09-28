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Бавария – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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Бавария – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и киевским "Динамо".

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Обе команды подходят к поединку с потерями. Нагельсманн не рассчитывает на Комана и Толиссо, а Луческу теперь еще и Буяльский не поможет. Сможет ли "Динамо" успешно закрыться на "Альянц Арене" и отвечать контратаками? Будет ли экспериментировать тренер "Баварии"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 29 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Сергей Швец

Режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 11:59
ШД и ДК проиграют
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