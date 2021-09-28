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Бавария – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и киевским "Динамо".
Обе команды подходят к поединку с потерями. Нагельсманн не рассчитывает на Комана и Толиссо, а Луческу теперь еще и Буяльский не поможет. Сможет ли "Динамо" успешно закрыться на "Альянц Арене" и отвечать контратаками? Будет ли экспериментировать тренер "Баварии"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 29 сентября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Егор Старков и Сергей Швец
Режиссер трансляции: Егор Старков
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