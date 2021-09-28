Страшная атака, проблемы в обороне и в гостях, комплекс в Лиге Чемпионов. Чего ждать от Интера

Сегодня в четвёртый раз за последние 14 месяцев украинский клуб сыграет с "Интером". Если считать товарищеский матч против "Динамо" в августе 2021-го - в пятый. Так что соперник отлично знакомый и часто представляемый на нашем сайте. Тем не менее, "нерадзурри" за это время менялись, переживали новые впечатления, успехи и проблемы. С чем именно сегодня предстоит столкнуться, на что именно прежде всего обратить внимание - расскажем ниже.

Неудачники турнира

Ещё в 90-2000 годы на фоне "Милана" и "Ювентуса", выдавших девять финалов Лиги Чемпионов на двоих, "Интер" считался лузером турнира. Эту репутацию он исправил победой в 2010-ом, но в нынешнем цикле она вернулась. Трижды подряд в последнем туре ему достаточно было просто переиграть дома соперника для выхода из группы, в первых двух случаях - ещё и немотивированного. Трижды он проваливался и не выходил. Сыграв вничью со слабым ПСВ, с детским составом "Барселоны", с автобусом "Шахтера". До этого он упускал 2:0 и проигрывал, не раз проигрывал из-за голов в концовке.

Поэтому, когда он возил "Реал" в первом тайме матча первого тура, а затем постепенно исчезал во втором и пропустил на 89-ой минуте - болельщики просто застонали "ну вот, опять". У них, да и у команды уже выработался комплекс неполноценности, фаталистическое ожидание худшего в Лиге Чемпионов. Что это означает для "Шахтера"? Что ему не нужно выключаться из игры, что можно всегда надеяться на переворот в игре против этого соперника, особенно ближе к концовке матча.

Антонио Конте, тренировавший в первых трех матчах против дончан, также считается неудачником турнира. Он лишь однажды выводил свои команды далее 1/8 финала (вылетел в 1/4), дважды не выходил из группы, в которой был фаворитом на выход. Сменивший его Симоне Индзаги в своём единственном сезоне в турнире с "Лацио" как раз вышел в 1/8 финала. Правда, из несложной группы с дортмундской "Боруссией", "Брюгге" и "Зенитом", в которой пришлось отбиваться от бельгийцев дома до последних секунд и благодарить в добавленное время своего вратаря и стойки ворот.

"Шахтер" также в последние годы останавливался за шаг от выхода. Дважды подряд он был на проходном месте перед последним туром, но упускал его в матче против итальянской команды. За сезон до этого ему нужна была всего лишь победа дома в последнем туре для выхода, но её не удалось достичь. Означает ли это, что и сейчас команды будут играть в поддавки, предоставляя друг другу возможность за возможностью? "Шериф" на такое точно согласен.

Оборона Конте ушла

Главная тема для разговоров в Италии вокруг "Интера" с начала сезона - его оборона. В семи матчах лиги и Лиги Чемпионов атака забила аж 20 мячей. Заставив очень быстро забыть об уходе Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими. Но вот оборона пропустила восемь, а должна была больше. Она совершенно не похожа на железную оборону Конте. Это обычно объясняют большей нацеленностью на атаку, на комбинационный футбол, розыгрыши мяча коротким пасом от обороны, а не забросы на Лукаку, рискованным высоким прессингом, особенно от латералей (тактическая схема осталась той же - 3-5-2).

В сущности, предыдущий сезон "Интер" начинал так же. Яркой атакой, но проблемами в обороне. Разница мячей в первых семи матчах сезона составила 15:10. Как потом объясняли и Конте, и игроки, перелом в подсознании произошёл в матче против "Сассуоло" в конце ноября, когда команде пришлось под давлением сесть глубоко в оборону, но она выстояла и выиграла со счётом 3:0. После этого она поняла, что так можно играть всегда и начала штамповать победы и "сухие" матчи в лиге на пути к Скудетто. Когда произойдёт такой перелом с Индзаги? И произойдёт ли вообще?

Частью проблемы обороны является и проблема вратаря. Еще в предыдущем сезоне Самир Ханданович нередко ошибался, в начале же этого ошибается уже слишком часто. Болельщики и эксперты открыто называют 37-летнего капитана обузой для команды. Он подарил мяч сопернику из Вероны ужасным пасом, отбил удар Руслана Малиновского прямо на соперника. Он не выручает. Сам Индзаги признает, что его команда страдает под высоким прессингом соперника. В этом виновата в том числе и игра ногами вратаря. Можно воспользоваться этим недостатком.

В предыдущем сезоне баланс команды был найден благодаря приходу в стартовый состав Кристиана Эриксена. Он работал вместе с Марсело Брозовичем в глубине поля, и такой тандем было крайне сложно сбить с толку. Сейчас вместо Эриксена играет Хакан Чалханоглу, пришедший из "Милана" свободным агентом. Турок теоретически может выдать голы и ассисты, как ни один другой полузащитник в команде, блестяще бьёт по воротам. Но он играет впереди, в атаке, оставляя Брозовича одного. Да и очень нестабилен, от матча к матчу сдает и сегодня даже может потерять место в составе.

Проблемы в гостях

В 2021-ом году "Интер" блестяще играет дома, но как раз в гостях испытывает немалые проблемы. В нынешнем сезоне ему было очень тяжело под прессингом в Вероне и Флоренции, после первых таймов он проигрывал. В первом из матчей добыл победу лишь в концовке. Хотя следует отметить, что в обоих начинал забивать уже на первых минутах второго тайма и, в сущности, сразу же прибрал игру к рукам. В Генуе против "Сампдории" он играл весьма апатично, не проснулся и во втором тайме и в итоге не победил. Также ломался под прессингом "Аталанты" дома до перерыва.

Даже в домашних матчах против "Болоньи" (6:1) и "Дженоа" (4:0) первые минут 30 были практически равными, с моментами и отрезками инициативы обеих команд. Разве что, как и "Аталанте", он забивал ранние голы. Интересно, что как раз в Лиге Чемпионов матч прошёл иначе. Мощный первый тайм, когда "Реал" раз за разом спасал Тибо Куртуа и менее сильный, хотя отнюдь не слабый, второй.

Также следует отметить, что "Интер" и год назад, и сейчас не очень ищет проценты владения мячом. Он часто позволяет сопернику владеть. Иногда это выглядит осознанным планом и превращается в голы в контратаках, на перехватах. А иногда - просто реальной проблемой. Матчи против "Шахтера" в предыдущем сезоне в плане владения, доминирования были абсолютным исключением.

Страшная атака даже без Лукаку

В предыдущем сезоне, несмотря на критику за оборонительный футбол, "Интер" забил в лиге 89 мячей. Ни один чемпион Италии за последние 55 лет не забивал столько. А сейчас его атака даже без Лукаку выглядит ещё страшнее. Эдин Джеко засиделся в "Роме", здесь же будто высвободился. Он забил уже пять мячей и заявляет, что чувствует себя, будто давно играет в "Интере". Лаутаро Мартинес забил четыре, в том числе классным ударом слета "Аталанте", и собирается прорываться из тени Лукаку. Только чудо может остановить этих трудолюбивых и забивных форвардов сегодня.

Латерали команды также добавили, хотя, казалось, после Хакими куда уж больше. Перишич, Дармиан и Димарко уже забивали, Думфриз ассистировал и вообще разорвал "Болонью". У трех последних на счету и ассисты. Причем Перишич и Дармиан забивали подключением в штрафную в контратаке. Настолько смело они и команда в целом играют. Димарко таким подключением поучаствовал в голе против "Аталанты", а забил "Сампдории" пушечным штрафным в "девятку". Уже само наличие аж четырёх энергичных латералей, способных помочь и с первых минут, и во втором тайме, крайне важно.

Ну и архитектор этой команды Николо Барелла. Вот уже два года он получает море комплиментов за ум, технику, постоянное движение, великолепное видение поля, неустанную работу в обороне и в атаке. Ранее ему не хватало результативных ТТД. Этот же сезон он начал голом и пятью ассистами. Прорываясь по обоим флангам (чаще справа) и отдавая "кроссы". Отдав два отличных паса вразрез в контратаках. Он сейчас неудержим.

Можно побеждать, можно и влететь

В целом Индзаги очень доволен развитием команды, ее состоянием, настроением игроков на этой стадии сезона. Для начала сезона и каденции тренера и вправду хорошо. В лиге набраны 14 очков из 18-ти возможных, забиты столько голов. А поражение в Лиге Чемпионов было несправедливым, и его "нерадзурри" желают немедленно компенсировать. "Интер" страшен в атаке со всех позиций, больше желает доминировать, чем ранее. Вместе с тем, у него не всегда получается, он отыграл неудачно слишком много первых таймов. У него проблемы с обороной и вратарём, с игрой в гостях.

"Шахтеру" понадобится немало удачи в обороне, шедевральный матч своего вратаря, умение держать удар и не выключаться после даже двух пропущенных, умение добавить в концовке. Если бы получилось высоко прессинговать и не увлекаться розыгрышами мяча возле своих ворот (крайне опасно против такого соперника) - это бы очень помогло.

Можно рассчитывать на усталость миланцев после сумасшедшего матча против "Аталанты". Особенно в концовке. Это радует Роберто Де Дзерби, ведь в четырех последних матчах его "Сассуоло" против "Интера" забивал четыре мяча после 80-ой минуты (правда, взял лишь одно очко). Можно рассчитывать на их дрожь в Лиге Чемпионов. Они способны проиграть матч. Вопрос, способен ли "Шахтер" его выиграть.

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