Ахметов: То, что Шахтер сыграл в прошлом году вничью с Интером, было большим везением

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поделился ожиданиями от матча с "Интером" в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Теперь, когда "Интер" тренирует Индзаги, команда стала сильнее или слабее по сравнению с "Интером" Конте, с которым вы дважды сыграли вничью в Лиге чемпионов в прошлом году?

– Давайте мы сначала сыграем, а потом уже будем давать оценки… "Интер" Конте был очень сильным, и он в свое время доставил нам много неприятных эмоций. То, что мы сыграли в прошлом году вничью, было большим везением. Сегодняшний "Интер" тоже очень сильный. Сильнейший тренер, сильнейшие игроки…

Думаю, нам предстоят два очень тяжелых, но, надеюсь, интересных матча", — сказал Ахметов.

Напомним, первая игра "Шахтер" - "Интер" состоится сегодня, 28 сентября. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45.