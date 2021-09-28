Вацко: Шахтер сейчас – это как Динамо три года назад

Украинский комментатор и эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".

Мне очень понравился "Верес". Первый тайм в их исполнении был очень высокого качества. Прекрасное перемещение команды, прекрасная работа двух форвардов. Было понятно, что "Верес" готов к фирменному выходу из обороны от "Шахтера". Если бы "Верес" не ошибся в моменте со вторым голом – была бы очень интересная игра.

"Я думаю, что на 90% можно спрогнозировать состав "Шахтера" на матч с "Интером". Матч против "Интера" нельзя сравнить с игрой против "Вереса". С "Интером" будет другое кино. Мяч контролировать, я думаю, будет другая команда.

Андрей Пятов несколько раз выручил "Шахтер". Шесть ударов против "Шахтера" – я не помню, кто столько бил в последний раз. Нельзя сравнивать "Сассуоло" Де Дзерби и "Шахтер" Де Дзерби. С "Сассуоло" Де Дзерби работал продолжительное время для того, чтобы передать команде свои идеи. У него был подбор футболистов под его идеи.

"Шахтер" же сейчас пребывает в стадии трансформации от идей Каштру. Марлосу – 33 года, Степаненко – 32. Но кто сильнее них в "Шахтере"? У "Шахтера" очень молодая команда. Но сейчас критикуя их – мы критикуем футболистов, которые делают первые шаги в футболе. Тете до "Шахтера" - не играл во взрослый футбол. Педриньо - потерялся в "Бенфике".

Я рискну предположить, что "Шахтер" сейчас – это как "Динамо" Киев три года назад. Я буду удивлен даже ничейному результату в матче против "Интера". Это будет большой успех для этой молодой команды. В Лиге Чемпионов самое важное – опыт", - сказал Вацко.