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Бавария - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
С воспоминаниями о "Баварии" связаны славные страницы "динамовской" истории времен Независимости Украины. Когда-то команды находились на одном уровне и боролись за выход в финал Лиги чемпионов. Сейчас времена изменились. Сейчас неуместно говорить о мести или возможном реванше "Динамо" за поражение в 1999-м. Сейчас просто надо сохранить лицо.
"Бавария" – это машина, которая не жалеет никого на международной арене. "Динамо" же продолжает процесс становления с Мирчей Луческу. Не так давно румынский тренер с "Шахтером" проигрывал в Мюнхене 0:7, поэтому для него это будет тоже особенный матч. Сыграть так, чтобы было не стыдно. Особенно учитывая возраст визави – тренеру "Баварии" только 34-е года.
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Динамо" состоится в среду, 29-го сентября 2021-го года, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча в Украине – видеосервис MEGOGO. Также еврокубковые матчи доступны у провайдера Воля на платформе Воля ТВ.
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | На YouTube-странице "Подкасты UA-Футбол" состоится аудиотрансляция матча (звуковой комментарий в живом времени). Начало – 22:00.
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