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Шахтёр проигрывает Интеру в матче Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Только две из четырёх команд выйдут из группы

Шахтёр проигрывает Интеру в матче Юношеской лиги УЕФА

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтёр" потерпел дебютное поражение в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" на стадионе имени Банникова в Киеве уступили миланскому "Интеру" 0:1.

Единственный гол во встрече был забит в середине первого тайма: Карбони с левого фланга выполнил подачу на линию вратарской, где дончане не уследили за Касадеи, переправившего снаряд в цель. Помимо этого, от второго пропущенного до перерыва "Шахтёр" спасла штанга, а у противоположных ворот с хорошим ударом Лосенко под стойку справился вратарь. Вторая половина прошла больше по плану миланцев: с минимумом остроты у обеих ворот. Скорее "Интер" в одной из сумбурных атак в эндшпиле игры мог забить второй, чем "Шахтёр" - первый.

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"Шахтёр" в таблице пропускает вперёд "Интер", у которого теперь четыре балла в активе. "Горняки" с тремя очками вторые. "Реал" с одним зачётным пунктом сегодня позже будет принимать на стадионе "Альфредо ди Стефано" тираспольский "Шериф" (0). Далее у дончан - 19 октября домашний поединок с "Реалом".

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур
"Шахтёр" (Донецк) - "Интер" (Милан) 0:1
Гол: Касадеи 31
"Шахтёр": Твардовский - Булеза, Фарина, Козик, Капинус - Гулько - Векленко (Пушкарёв 85), Сигеев, Лосенко (Бако 83), Глущенко - Гончарук (Погорелый 83).
Предупреждения: Глущенко 64 - Фонтанароса 19, Карбони 47, Сангальи 58, Пескетола 80

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Шахтер U-19
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Комментарии (3)
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Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 16:28
Мало накидали кротьонышам
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 15:42
Молодцы! Старались! Следующую игру выиграете!
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+1
-1
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 15:34
вечером старшие братья ШД будут в не понятке --если уже Шерифу проиграли а Интеру сам бог велел
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+3
0


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