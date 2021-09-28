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Шахтёр проигрывает Интеру в матче Юношеской лиги УЕФА
Только две из четырёх команд выйдут из группы
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтёр" потерпел дебютное поражение в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" на стадионе имени Банникова в Киеве уступили миланскому "Интеру" 0:1.
Единственный гол во встрече был забит в середине первого тайма: Карбони с левого фланга выполнил подачу на линию вратарской, где дончане не уследили за Касадеи, переправившего снаряд в цель. Помимо этого, от второго пропущенного до перерыва "Шахтёр" спасла штанга, а у противоположных ворот с хорошим ударом Лосенко под стойку справился вратарь. Вторая половина прошла больше по плану миланцев: с минимумом остроты у обеих ворот. Скорее "Интер" в одной из сумбурных атак в эндшпиле игры мог забить второй, чем "Шахтёр" - первый.
"Шахтёр" в таблице пропускает вперёд "Интер", у которого теперь четыре балла в активе. "Горняки" с тремя очками вторые. "Реал" с одним зачётным пунктом сегодня позже будет принимать на стадионе "Альфредо ди Стефано" тираспольский "Шериф" (0). Далее у дончан - 19 октября домашний поединок с "Реалом".
Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур
"Шахтёр" (Донецк) - "Интер" (Милан) 0:1
Гол: Касадеи 31
"Шахтёр": Твардовский - Булеза, Фарина, Козик, Капинус - Гулько - Векленко (Пушкарёв 85), Сигеев, Лосенко (Бако 83), Глущенко - Гончарук (Погорелый 83).
Предупреждения: Глущенко 64 - Фонтанароса 19, Карбони 47, Сангальи 58, Пескетола 80
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