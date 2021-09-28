Соломон: Сделаем все, чтобы победить Интер

Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился ожиданиями от матча против "Интера" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Да, "Интер"сильно поменялся. Уверен, что они стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Отличная команда, яркие футболисты и крутой тренер. Ожидаю, что для нас это будет тяжелое испытание.

Мы сделаем все, на что способны, чтобы победить в этом матче", – сказал Соломон.