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Соломон: Сделаем все, чтобы победить Интер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч 2-го тура ЛЧ состоится сегодня, 28 сентября

Соломон: Сделаем все, чтобы победить Интер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился ожиданиями от матча против "Интера" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Да, "Интер"сильно поменялся. Уверен, что они стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Отличная команда, яркие футболисты и крутой тренер. Ожидаю, что для нас это будет тяжелое испытание.

Мы сделаем все, на что способны, чтобы победить в этом матче", – сказал Соломон.

Напомним, матч "Шахтер" - "Интер" состоится сегодня, 28 сентября. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Манор Соломон
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Источник:
SportArena

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Комментарии (4)
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Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 16:29
Соснете все вместе
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
28.09.2021 в 17:13
Совет из личного опыта ?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 15:42
Соломоша, что-то Ты стал уступать Мудрику!
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 15:41
ты с начало сделай а потом говори --перед игрой с Шерифом много говорили и получили за длинный язык --ДЗЕРБИ не тренер а Физрук 2 проиграша и одна ничья на старте -ваше место пока только в УПЛ там вы асы
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