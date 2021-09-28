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Соломон: Сделаем все, чтобы победить Интер
Матч 2-го тура ЛЧ состоится сегодня, 28 сентября
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился ожиданиями от матча против "Интера" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Да, "Интер"сильно поменялся. Уверен, что они стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Отличная команда, яркие футболисты и крутой тренер. Ожидаю, что для нас это будет тяжелое испытание.
Мы сделаем все, на что способны, чтобы победить в этом матче", – сказал Соломон.
Напомним, матч "Шахтер" - "Интер" состоится сегодня, 28 сентября. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45.
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