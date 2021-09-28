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Гай: Преимущество Шахтера над Интером в том, что Де Дзерби хорошо знаком с итальянским футболом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Матч уже сегодня

Гай: Преимущество Шахтера над Интером в том, что Де Дзерби хорошо знаком с итальянским футболом

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Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Гай дал комментарий по поводу матча "горняков" с "Интером".

"Ситуация в группе для "Шахтера", конечно, усложнилась после поражения "Шерифу". Тираспольцы не были фаворитами этого матча, поэтому теперь горнякам надо наверстать упущенное.

С "Интером" будет очень важный матч, конечно, надо набирать очки. Хотелось бы. Думаю, у горняков есть даже небольшое преимущество над "Интером" в том плане, что тренер Де Дзерби хорошо знаком с итальянским футболом, естественно, знает, как играет миланский клуб и "Шахтёр" в этом плане должен быть хорошо подготовлен к матчу.

Думаю, что победа над "Динамо" в Суперкубке и потом над "Вересом" в чемпионате придала горнякам при подготовке к "Интеру" положительных эмоций. На их фоне всегда легче готовиться к следующему сопернику. Думаю, с "Интером" у "Шахтера" все должно получится", - сказал Гай.

Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Алексей Гай Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Il Gatto
28.09.2021 в 16:35
Он воно шо? Виявляється тираспольський футбол для нього був для нього цілковитою загадкою і аномалією.
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