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Гай: Преимущество Шахтера над Интером в том, что Де Дзерби хорошо знаком с итальянским футболом
Матч уже сегодня
Бывший полузащитник "
"Ситуация в группе для "Шахтера", конечно, усложнилась после поражения "Шерифу". Тираспольцы не были фаворитами этого матча, поэтому теперь горнякам надо наверстать упущенное.
С "Интером" будет очень важный матч, конечно, надо набирать очки. Хотелось бы. Думаю, у горняков есть даже небольшое преимущество над "Интером" в том плане, что тренер Де Дзерби хорошо знаком с итальянским футболом, естественно, знает, как играет миланский клуб и "Шахтёр" в этом плане должен быть хорошо подготовлен к матчу.
Думаю, что победа над "Динамо" в Суперкубке и потом над "Вересом" в чемпионате придала горнякам при подготовке к "Интеру" положительных эмоций. На их фоне всегда легче готовиться к следующему сопернику. Думаю, с "Интером" у "Шахтера" все должно получится", - сказал Гай.
Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет
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