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Де Врей: После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема

Лига Чемпионов
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Защитник Интера говорит, что с новым главным тренером игра команды не сильно изменилась

Де Врей: После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема

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Защитник "Интера" Стефан Де Врей поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема, по которой мы играем. Те незначительные изменения, которые у нас есть, они в целом касаются игры всей команды. Наверное, даже больше игры в атаке, ведь мы играем в атакующий футбол, много создаем, но нам еще немного не хватает баланса, и над этим мы работаем.

Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать", — сказал де Врей.

Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Стефан де Врей
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Источник:
УЕФА

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