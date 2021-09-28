Де Врей: После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема

Защитник " Интера " Стефан Де Врей поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема, по которой мы играем. Те незначительные изменения, которые у нас есть, они в целом касаются игры всей команды. Наверное, даже больше игры в атаке, ведь мы играем в атакующий футбол, много создаем, но нам еще немного не хватает баланса, и над этим мы работаем.

Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать", — сказал де Врей.