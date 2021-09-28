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"После Шахтера многие присылали эту картинку" - Вернидуб отреагировал на "фотожабу" с собой

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В городе новый шериф

"После Шахтера многие присылали эту картинку" - Вернидуб отреагировал на "фотожабу" с собой

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Исторический выход "Шерифа" в групповой этап Лиги чемпионов во многом связывают с фигурой его главного тренера Юрия Вернидуба.

А после победы в 1-м туре над "Шахтером" (2:0), украинский специалист стал и вовсе персоной №1 у местных СМИ.

В этот период стала популярной "фотожаба" на тренера на которой Юрий Вернидуб изображен облаченным в форму настоящего шерифа с лигочемпионовскими "знаками различия".

Сам тренер поделился своими эмоциями, после того как увидел себя в форме шерифа.

"Да, многие мне эту картинку присылали. Пошутили с ребятами по этому поводу, не более того. Теперь все мысли об игре с мадридским "Реалом", - сказал Вернидуб.

"После Шахтера многие присылали эту картинку" - Вернидуб отреагировал на "фотожабу" с собой - изображение 1
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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 19:31
давай набей Реалу --удачи или ничья
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