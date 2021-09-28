"После Шахтера многие присылали эту картинку" - Вернидуб отреагировал на "фотожабу" с собой

Исторический выход "Шерифа" в групповой этап Лиги чемпионов во многом связывают с фигурой его главного тренера Юрия Вернидуба.

А после победы в 1-м туре над "Шахтером" (2:0), украинский специалист стал и вовсе персоной №1 у местных СМИ.

В этот период стала популярной "фотожаба" на тренера на которой Юрий Вернидуб изображен облаченным в форму настоящего шерифа с лигочемпионовскими "знаками различия".

Сам тренер поделился своими эмоциями, после того как увидел себя в форме шерифа.