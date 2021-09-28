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"После Шахтера многие присылали эту картинку" - Вернидуб отреагировал на "фотожабу" с собой
В городе новый шериф
Фото: ФК Шериф
Исторический выход "Шерифа" в групповой этап
А после победы в 1-м туре над "Шахтером" (2:0), украинский специалист стал и вовсе персоной №1 у местных СМИ.
В этот период стала популярной "фотожаба" на тренера на которой Юрий Вернидуб изображен облаченным в форму настоящего шерифа с лигочемпионовскими "знаками различия".
Сам тренер поделился своими эмоциями, после того как увидел себя в форме шерифа.
"Да, многие мне эту картинку присылали. Пошутили с ребятами по этому поводу, не более того. Теперь все мысли об игре с мадридским "Реалом", - сказал Вернидуб.
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