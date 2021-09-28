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Нагельсманн: Я уверен в своей команде, что мы выиграем у Динамо

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Главный тренер Баварии провел пресс-конференцию перед матчем с Динамо

Нагельсманн: Я уверен в своей команде, что мы выиграем у Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с "Динамо" во втором туре Лиги чемпионов.

"Это игра, за победу в которой также дают 3 очка. Мы хотим быть первыми в группе, поэтому должны побеждать в каждом матче. "Динамо" будет играть с быстрым нападением, поэтому нам нужно чтобы наши оборонительные порядки смогли этому противостоять. Если мы сможем нейтрализовать их контратаки – это поможет оправдать нашу роль фаворита в матче.

Многие называют нас фаворитами всего турнира. Но дело в том, что если мы хотим выиграть турнир, мы должны подтверждать наши амбиции в каждом матче без исключений.

"Динамо" часто является фаворитом в своих матчах в чемпионате Украины. Они, как правило, глубоко защищаются, а это означает, что остальная часть их команды должна быть храброй и высоко прессинговать. Я верю в свою команду, но в то же время, я хочу знать всё о "Динамо". В матчах с "Шахтером" и "Бенфикой" они компактно действовали в центре, стояли низко даже нападающими.

Я уверен в нашей команде, что мы выиграем этот матч. Мы хотим оставаться на вершине группы", — сказал Нагельсманн.

Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (13)
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oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 19:34
Будет 3-3:)))
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
28.09.2021 в 19:12
Накуплять кращих футболістів мира і ще сумніватися нема смислу притому що динамо команда молода.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 19:33
Бавария тратить бабки с умом.
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
28.09.2021 в 19:02
Не треба бути великим пророком, щоб висловити таку думку.
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
28.09.2021 в 18:57
Жалко. Но мы тоже уверены в команде..... Бавария. Главное чтобы не расклеилась и не поймали 5-6 мячей. Уж очень на ходу команда
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
28.09.2021 в 18:37
Шансов конечно мало,но как говорится, может сработает "не ищите логику в футболе?..."
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+1
0
emart57 (Киев)
28.09.2021 в 18:27
Да ладно. Очевидно, что баварцам просто не будет. Ибо Мирча готовил ДК с мая
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
28.09.2021 в 18:21
Буду радий, що хоч один раз дадуть вдарити в рамку.
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
28.09.2021 в 19:13
Ти дурень тупоголовий.
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0
-2
football_soccer (Украина)
28.09.2021 в 18:06
когда ты тренер Баварии , было бы странно быть не уверенным в себе, против любого соперника вообще в Европе
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
28.09.2021 в 17:39
Буду рад, если Динамо не пропустит больше двух мячей.
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+4
-1
SugTolyan (Луганск)
28.09.2021 в 18:04
Скринь Бавария вынесет 5-0 Динамо
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0
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 17:30
не думаю что ДК сыграет даже на ничью
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+1
-3


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