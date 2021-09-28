Нагельсманн: Я уверен в своей команде, что мы выиграем у Динамо

Главный тренер " Баварии " Юлиан Нагельсманн на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с "Динамо" во втором туре Лиги чемпионов.

"Это игра, за победу в которой также дают 3 очка. Мы хотим быть первыми в группе, поэтому должны побеждать в каждом матче. "Динамо" будет играть с быстрым нападением, поэтому нам нужно чтобы наши оборонительные порядки смогли этому противостоять. Если мы сможем нейтрализовать их контратаки – это поможет оправдать нашу роль фаворита в матче.

Многие называют нас фаворитами всего турнира. Но дело в том, что если мы хотим выиграть турнир, мы должны подтверждать наши амбиции в каждом матче без исключений.

"Динамо" часто является фаворитом в своих матчах в чемпионате Украины. Они, как правило, глубоко защищаются, а это означает, что остальная часть их команды должна быть храброй и высоко прессинговать. Я верю в свою команду, но в то же время, я хочу знать всё о "Динамо". В матчах с "Шахтером" и "Бенфикой" они компактно действовали в центре, стояли низко даже нападающими.

Я уверен в нашей команде, что мы выиграем этот матч. Мы хотим оставаться на вершине группы", — сказал Нагельсманн.