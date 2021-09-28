Гнабри: Динамо играет очень надежно - ждет своего момента, благоприятной ситуации

Нападающий " Баварии " Серж Гнабри поделился своими ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Динамо".

"В этом году снова в ЛЧ будет много хороших команд, которые будут претендентами на титул. У нас прекрасная атмосфера, что очень важно. Мы хорошо взаимодействуем вместе и очень жаждем успеха. Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов, быть той командой, которая снова сможет это сделать.

Конечно, победа над "Барсой" была хорошей и важной. Но завтра нас ждет другой соперник. В завтрашнем матче мы должны снова показать такую ​​же жадность к победе.

Многие игроки "Динамо" играют в составе сборной Украины, против которой мы играли. Они играют очень надежно и ждут своего момента, благоприятной ситуации.

Мы всегда ставим перед собой новые цели. Игра за игрой мы стараемся идти к победам. У нас отличный настрой, и мы хотим сохранить его и в дальнейших играх", - сказал Гнабри.