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Гнабри: Динамо играет очень надежно - ждет своего момента, благоприятной ситуации
Форвард Баварии - о грядущим матче с Динамо
Нападающий "
"В этом году снова в ЛЧ будет много хороших команд, которые будут претендентами на титул. У нас прекрасная атмосфера, что очень важно. Мы хорошо взаимодействуем вместе и очень жаждем успеха. Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов, быть той командой, которая снова сможет это сделать.
Конечно, победа над "Барсой" была хорошей и важной. Но завтра нас ждет другой соперник. В завтрашнем матче мы должны снова показать такую же жадность к победе.
Многие игроки "Динамо" играют в составе сборной Украины, против которой мы играли. Они играют очень надежно и ждут своего момента, благоприятной ситуации.
Мы всегда ставим перед собой новые цели. Игра за игрой мы стараемся идти к победам. У нас отличный настрой, и мы хотим сохранить его и в дальнейших играх", - сказал Гнабри.
Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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