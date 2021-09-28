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Пятов, Марлон и Степаненко выйдут в старте Шахтера на Интер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня "Шахтер" в раках 2-го тура
Уже известны стартовые составы команд:
Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Сикан.
Интер: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Весино, Брозович, Барела, Думфрис, Мартинес, Джеко
Запасные: Кордац, Раду, Гальярди, Алексис Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Кореа, Чалханоглу, Д'Амброзио, Видаль, Дармиан
Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет
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