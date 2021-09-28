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Пятов, Марлон и Степаненко выйдут в старте Шахтера на Интер

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Пятов, Марлон и Степаненко выйдут в старте Шахтера на Интер

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня "Шахтер" в раках 2-го тура Лиги чемпионов примет в Киеве миланский "Интер".

Уже известны стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Сикан.

Интер: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Весино, Брозович, Барела, Думфрис, Мартинес, Джеко

Запасные: Кордац, Раду, Гальярди, Алексис Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Кореа, Чалханоглу, Д'Амброзио, Видаль, Дармиан

Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (21)
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kapkan (Луганск)
28.09.2021 в 19:38
Состав, на данный момент, оптимальный. Вопрос по Марлону,может быть стоило Кривцова ставить. Со скамейки усиление: Марлос и Тете.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2021 в 19:38
Ханданович буде стояти до 45 років.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 19:30
Порвите Интер! Чтобы все поняли, где настоящая сила!
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+1
-2
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 19:47
Максимум чмохтьоровская помойка очко себе порвёт
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 19:27
Сильнейший состав и походу основной на сегодняшний день.
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+1
-2
Архат (Киев)
28.09.2021 в 19:24
Прогресс, три украинца в старте... Ждем хорошей игры от Интера
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+2
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
28.09.2021 в 19:28
Не переживай, если Луческу еще пару лет продержится и Суркисы денег не зажмут, то в Динамо дефицит украинцев начнется
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+1
-2
avatar
Степан Срака
28.09.2021 в 19:00
Наш Шахтар опустять в попу на жаль...
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+2
-4
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 19:00
Степу сегодня будут крутить на .ую как пропеллер,и мурлона заодно
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+2
-5
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 18:57
С детства за Милан, но сегодня за Интер. Рвать этих даунбацких обезьян!
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+4
-3
SugTolyan (Луганск)
28.09.2021 в 19:12
Губки закатай и половые тоже
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+3
-4
avatar
ProstoFAN (Донецк)
28.09.2021 в 19:19
Принадлежность к обезьяне определяется исключительно уровнем умственного развития. И тут у меня для тебя плохие новости.
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+2
-1
avatar
odinvodin (Доброполье)
28.09.2021 в 19:22
Жаль твой папка не в занавеску высморкался...
Ответить
+1
-2
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 18:56
Ваааау! 3 украинца в составе! Праздник!
Ответить
+4
-2
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 19:01
У Интере тоже 3 итальянца,но дело в том,что другие с разных стран,а не как у бразильского Фарма,одни пляжники загорелые!
Ответить
+5
-2
DesnaUA (Чернигов)
28.09.2021 в 19:20
Дык клуб называется INTERNAZIONALE,тут все сходится)))
+1
0
Андрей(Киев) (Киев)
28.09.2021 в 18:56
Вертушка рогатая попробуй хотя бы не гадить на наши клубы в еврокубках.Шахтеру сыграть достойно.
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+2
-3
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 18:52
Рвать педринь даунецких!!!! Форца рагацци!!
Ответить
+4
-4
SugTolyan (Луганск)
28.09.2021 в 18:37
Шахтер покажи силу богатырскую !!!вынеси этот Интер
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+6
-4
DesnaUA (Чернигов)
28.09.2021 в 18:41
Одни богатыри в шахте)))Правда они не в курсе))
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+2
-7
ZNAK_VOPROSA
28.09.2021 в 18:46
А в Десне кто выйдет в еврокубках?
+5
-3


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