Худжамов: Надеюсь, украинская команда сегодня победит. Украинская по территориальной принадлежности, а не по составу

Экс-голкипер " Шахтера " Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" примут "Интер".

"Осторожно ставлю на 2:2, но надеюсь на более положительный результат. Посмотрим. Надеюсь, что украинская команда сегодня победит. Украинская команда по территориальной принадлежности, а не по составу.

Трубин восстановился, но, как я понимаю, не набрал нужных кондиций для основного состава. Поэтому я думаю, что место в воротах сегодня займет Пятов", – сказал Худжамов.