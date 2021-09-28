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Худжамов: Надеюсь, украинская команда сегодня победит. Украинская по территориальной принадлежности, а не по составу
Рустам осторожно позитивен в оценках
Фото: Александр Приходько
Экс-голкипер "
"Осторожно ставлю на 2:2, но надеюсь на более положительный результат. Посмотрим. Надеюсь, что украинская команда сегодня победит. Украинская команда по территориальной принадлежности, а не по составу.
Трубин восстановился, но, как я понимаю, не набрал нужных кондиций для основного состава. Поэтому я думаю, что место в воротах сегодня займет Пятов", – сказал Худжамов.
Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет
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