  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Худжамов: Надеюсь, украинская команда сегодня победит. Украинская по территориальной принадлежности, а не по составу
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Худжамов: Надеюсь, украинская команда сегодня победит. Украинская по территориальной принадлежности, а не по составу

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Рустам осторожно позитивен в оценках

Худжамов: Надеюсь, украинская команда сегодня победит. Украинская по территориальной принадлежности, а не по составу

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов, в котором "горняки" примут "Интер".

"Осторожно ставлю на 2:2, но надеюсь на более положительный результат. Посмотрим. Надеюсь, что украинская команда сегодня победит. Украинская команда по территориальной принадлежности, а не по составу.

Трубин восстановился, но, как я понимаю, не набрал нужных кондиций для основного состава. Поэтому я думаю, что место в воротах сегодня займет Пятов", – сказал Худжамов.

Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" начнется сегодня в 19.45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
28.09.2021 в 19:43
Хорошо так подколол бывших
Ответить
0
0
emart57 (Киев)
28.09.2021 в 19:19
Забавно. То есть марлос, паплос, Карлос, педри и педриньо все уже наши?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 20:03
Бразильские казаки из фавел:))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...