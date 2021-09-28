Лига Чемпионов
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Траоре получил травму в самом начале матча с Интером
Неприятное начало матча для Шахтера
Александр Приходько - UA-Футбол
Форвард
Нападающий вышел в стартовом составе, однако после подката соперника уже на 8-й минуте не смог продолжить игру.
Вместо него на 11-й минуте вышел Тете.
О характере травмы, как и о сроках восстановления будет известно позже.
Фото - Александри Приходько
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