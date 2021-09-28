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Траоре получил травму в самом начале матча с Интером

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Неприятное начало матча для Шахтера

Траоре получил травму в самом начале матча с Интером

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Форвард Шахтера Лассина Траоре получил травму в матче 2-го тура ЛЧ против Интера.

Нападающий вышел в стартовом составе, однако после подката соперника уже на 8-й минуте не смог продолжить игру.

Вместо него на 11-й минуте вышел Тете.

О характере травмы, как и о сроках восстановления будет известно позже.

Траоре получил травму в самом начале матча с Интером - изображение 1
Фото - Александри Приходько

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (30)
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K-Spirit (Киев)
28.09.2021 в 22:23
Жахлива травма Траоре Вплив сили на коліно при фіксованій ротованій стопі. Скоріш за все ушкоджена передня хрестоподібна зв’язка, медіальний меніск та медіальна коллатеральна зв’язка. Насторожив вигляд коліна після стику. Або вивих колінної чашечки під натиском ваги, або авульсивний перелом в ділянці колінного суглобу. Так чи інакше - сезон для Лассіни закінчено. Операція і тривала реабілітація попереду. Найшвидше - це 6-7
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0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.09.2021 в 21:58
Выглядит страшно, там и голеностоп и колено попало под раздачу. Здоровья Траоре. А негр этот который в него нырнул - весь матч коряво играл.
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+1
0
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alex 66 (Кременчук)
28.09.2021 в 20:51
Травма Траоре это очень печально. Вот сколько смотрю Шахтер на евроарене он не в состоянии выйти из под пресса при высоком блоке-то наша беда. И момент когда игрок ШД сделал прострел в штрафную куда выбил Шкриньяр мяч на скорости, правильно в аут, а 100% любой игрок УПЛ вынес бы на угловой, вот и вся разница в стоимости.
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+1
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
28.09.2021 в 20:41
Мокшанськi тварюки радiють травмi :(
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+3
-1
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 20:38
Степаненко мразь чмошная,сбил Бареллу и типа я ничего не делал…чмохтьор симулянты конченые
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+3
-7
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 20:49
Они всегда таикми были. Вспомни серну. Самый гнилой игрок за всю историю УПЛ
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+1
-5
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 20:52
Да,Даша сырникова,это ещё та мразь пропитанная даунбасским духом
+2
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
28.09.2021 в 21:25
ребята, а вы нашли друг друга, все трое
+3
-1
Forza INTER! (Покровск)
28.09.2021 в 21:49
3 дебила-это сила
Ответить
+1
0
avatar
Il Gatto
28.09.2021 в 20:33
Karma's a bitch за поведінку ТШ Де Дзербі в матчі за суперкубок
Ответить
+1
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
28.09.2021 в 20:32
хреново, он может хорошо продавить защиту. давай кротики, не робей
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+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 20:21
чмошная коМАНДА интер - очень грязно играют! уже минимум 2 накладки судейка им простил
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+5
-5
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 20:26
Ахаха, да, а степаненко идеал чистой игры
Ответить
+3
-5
Wertu098 (бамбас )
28.09.2021 в 20:43
Первый на Феер плей,с деде,бебе,геге и остальными бананоедами
+2
-2
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 20:29
Просто это не инкубаторная УПЛ, где чмохтеру свистят все,лишь бы он выиграл
Ответить
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 20:32
там 2 ЯВНЫЕ НАКЛАДКИ! сделали бы мусорятам такие в матче шд - дупамо - вони было бы на неделю!
+3
-7
DesnaUA (Чернигов)
28.09.2021 в 20:38
Как нырял в штрафной крот,это было как в кино)))Боливуд курит)
Ответить
+2
-4
Golfik25 (Киев)
28.09.2021 в 20:43
шлюхтеру можно а Интеру нет? Вы шо пупами земли стали, как в ДНР превратились?
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 20:47
смотри дупамо и не воняй!
+2
-3
Forza INTER! (Покровск)
28.09.2021 в 21:50
Завтра Динамо смотрим
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 20:11
Влохи засцяли і починають паскудити.
Ответить
+2
-1
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 20:11
ЛОЛ, момент игровой
Ответить
+1
-5
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 20:07
Без него чмохтеру вообще гаплык
Ответить
+2
-6
avatar
ProstoFAN (Донецк)
28.09.2021 в 20:19
Смотришь? Болеешь? Переживаешь? Но гнилая натура не позволяет в этом признаться?
Ответить
+9
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 20:29
Он конченный.
+4
-1
avatar
ProstoFAN (Донецк)
28.09.2021 в 20:36
он просто молодой и глупый
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 20:38
это онотоле ! (толька дырка)
+2
-2
aleks68
28.09.2021 в 20:39
радуйся чмо дырявое бумеранг вам вернётся
Ответить
+4
-2
Forza INTER! (Покровск)
28.09.2021 в 21:52
Завтра смотрим как Динамо будет выносить Баварию
0
0
Algrab (Костопiль)
28.09.2021 в 20:06
Трохи паскудна ситуація...Хоча б не порвав зв'язковий апарат...
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+3
0


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