Траоре получил травму в самом начале матча с Интером

Форвард Шахтера Лассина Траоре получил травму в матче 2-го тура ЛЧ против Интера.

Нападающий вышел в стартовом составе, однако после подката соперника уже на 8-й минуте не смог продолжить игру.

Вместо него на 11-й минуте вышел Тете.

О характере травмы, как и о сроках восстановления будет известно позже.

Фото - Александри Приходько