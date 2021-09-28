Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михалик: Не могу утверждать, что Динамо в матче с Баварией обречено
Пример Шерифа в помощь киевлянам
fcdynamo.kiev.ua
Экс-игрок "Динамо" Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от грядущего матча киевлян в
"Безусловно, "Бавария" — фаворит, она набрала чемпионский ход не только в Бундеслиге, но и не заметила знаменитую "Барселону" на старте группового раунда Лиги чемпионов.
Все же, я не могу утверждать, что "Динамо" обречено. Ведь кто мог предвидеть, что совсем недавно "Шериф" победит еще одного нашего представителя в Лиге чемпионов — "Шахтер"? Для динамовцев это может послужить примером.
Поэтому будем надеяться, что подопечные Мирчи Луческу сумеют прыгнуть в Мюнхене выше головы и сотворят сенсацию. Досадно только, что завтра не сможет помочь Виталий Буяльский. Его будет очень не хватать, особенно если учесть, что у киевлян нет забивного центрального нападающего.
Напомним, что поединок "Бавария" - "Динамо" состоится в Мюнхене в среду, 29 сентября, и начнется в 22.00.
Популярное сейчас
- Шахтер – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Совершена еще одна попытка нападения на клубный автобус Черноморца
- Шахтёр проигрывает Интеру в матче Юношеской лиги УЕФА
- Шахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила