Михалик: Не могу утверждать, что Динамо в матче с Баварией обречено

Экс-игрок "Динамо" Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от грядущего матча киевлян в Лиге чемпионов против "Баварии".

"Безусловно, "Бавария" — фаворит, она набрала чемпионский ход не только в Бундеслиге, но и не заметила знаменитую "Барселону" на старте группового раунда Лиги чемпионов.

Все же, я не могу утверждать, что "Динамо" обречено. Ведь кто мог предвидеть, что совсем недавно "Шериф" победит еще одного нашего представителя в Лиге чемпионов — "Шахтер"? Для динамовцев это может послужить примером.

Поэтому будем надеяться, что подопечные Мирчи Луческу сумеют прыгнуть в Мюнхене выше головы и сотворят сенсацию. Досадно только, что завтра не сможет помочь Виталий Буяльский. Его будет очень не хватать, особенно если учесть, что у киевлян нет забивного центрального нападающего.