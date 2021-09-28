  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Михалик: Не могу утверждать, что Динамо в матче с Баварией обречено
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михалик: Не могу утверждать, что Динамо в матче с Баварией обречено

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пример Шерифа в помощь киевлянам

Михалик: Не могу утверждать, что Динамо в матче с Баварией обречено

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от грядущего матча киевлян в Лиге чемпионов против "Баварии".

"Безусловно, "Бавария" — фаворит, она набрала чемпионский ход не только в Бундеслиге, но и не заметила знаменитую "Барселону" на старте группового раунда Лиги чемпионов.

Все же, я не могу утверждать, что "Динамо" обречено. Ведь кто мог предвидеть, что совсем недавно "Шериф" победит еще одного нашего представителя в Лиге чемпионов — "Шахтер"? Для динамовцев это может послужить примером.

Поэтому будем надеяться, что подопечные Мирчи Луческу сумеют прыгнуть в Мюнхене выше головы и сотворят сенсацию. Досадно только, что завтра не сможет помочь Виталий Буяльский. Его будет очень не хватать, особенно если учесть, что у киевлян нет забивного центрального нападающего.

Напомним, что поединок "Бавария" - "Динамо" состоится в Мюнхене в среду, 29 сентября, и начнется в 22.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Михалик Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
28.09.2021 в 23:48
Ау! Диванные патриоты!,Раскройте глаза! Это же ваш незабвенный Тарасик!Или вы к нему совсем равнодушны?
Ответить
0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
28.09.2021 в 22:51
Улыбнул локомотивец
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...