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Петраков, Беленюк и Усик посетили матч Шахтер - Интер

Лига Чемпионов
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Топовый матч в Киеве

Петраков, Беленюк и Усик посетили матч Шахтер - Интер

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Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском играет матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Посмотреть на игру пришли не только обычные болельщики. На трибунах были замечены и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, а также чемпион Олимпийскийх игр Жан Беленюк.

Напомним, что после первого тайма счет не открыт, при этом горняки уже на 11-й минуте потеряли из-за травы своего основного форварда Лассина Траоре.

Петраков, Беленюк и Усик посетили матч Шахтер - Интер - изображение 1
Петраков, Беленюк и Усик посетили матч Шахтер - Интер - изображение 2

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Александр Петраков Александр Усик
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