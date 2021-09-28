Петраков, Беленюк и Усик посетили матч Шахтер - Интер

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском играет матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Посмотреть на игру пришли не только обычные болельщики. На трибунах были замечены и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, а также чемпион Олимпийскийх игр Жан Беленюк.