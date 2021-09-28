Луческу: Бавария сейчас как машина, которая запрограммирована на победы

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии" ответил на вопросы представителей СМИ.

- Многие болельщики и журналисты говорят, что "Бавария" сейчас - это машина, которую просто не остановить. В истории "Динамо" были успешные матчи против мюнхенцев. Подготовили вы какой-то "рецепт", который поможет завтра выступить достойно и, возможно, уехать отсюда с очками?

- Да, действительно, "Бавария" выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с сильными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями. Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта.

- В Мюнхен не полетел один из лидеров Виталий Буяльский. Насколько это большая потеря?

- Это большая потеря. Это один из лучших наших игроков, был лидером во всех играх, очень хорошо действует в атаке и еще лучше - в обороне, делает много перехватов. Во время подготовки к матчу с "Баварией" он был очень важным исполнителем для нас.

- Вы играли с "Шахтером" против "Баварии" Гвардиолы. Нынешняя команда сильнее той?

- Ту игру я даже не хочу комментировать, потому что в ней было удаление уже на первых минутах. Но по игровому уровню нынешняя "Бавария" сильнее.