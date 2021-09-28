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Луческу: Бавария сейчас как машина, которая запрограммирована на победы

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Предматчевая пресс-конференция главного тренера Динамо

Луческу: Бавария сейчас как машина, которая запрограммирована на победы

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии" ответил на вопросы представителей СМИ.

- Многие болельщики и журналисты говорят, что "Бавария" сейчас - это машина, которую просто не остановить. В истории "Динамо" были успешные матчи против мюнхенцев. Подготовили вы какой-то "рецепт", который поможет завтра выступить достойно и, возможно, уехать отсюда с очками?

- Да, действительно, "Бавария" выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с сильными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями. Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта.

- В Мюнхен не полетел один из лидеров Виталий Буяльский. Насколько это большая потеря?

- Это большая потеря. Это один из лучших наших игроков, был лидером во всех играх, очень хорошо действует в атаке и еще лучше - в обороне, делает много перехватов. Во время подготовки к матчу с "Баварией" он был очень важным исполнителем для нас.

- Вы играли с "Шахтером" против "Баварии" Гвардиолы. Нынешняя команда сильнее той?

- Ту игру я даже не хочу комментировать, потому что в ней было удаление уже на первых минутах. Но по игровому уровню нынешняя "Бавария" сильнее.

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В статье: Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 22:17
каракуль обосрался
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 21:52
Блохину расскажи как ты еще до матча обосрался...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 21:40
Не бойтесь, выходите играть как Шахтер!
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0
-1
vinn (Khmelnitsky)
28.09.2021 в 21:58
В ДК немає стільки бразильців))
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0
0


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